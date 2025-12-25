Zelensky: Ukraine Inatarajia Jibu la Moscow Kuhusu Rasimu ya Kumaliza Vita, Ikiikataa Sharti la NATO

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiev: Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, ameiambia vyombo vya habari kuwa anatarajia kupokea jibu la Moscow leo Jumatano kuhusu toleo jipya la rasimu ya pendekezo la kumaliza vita, ambalo lilikubaliwa awali kati ya Washington na Kyiv.

Akizungumza na waandishi wa habari, Zelensky alisema kuwa wanatarajia majibu kutoka Urusi mara baada ya mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, alikataa ombi la Urusi la kuhitaji Ukraine kuhakikisha kuwa haitajiunga na Jumuiya ya Kujihami ya NATO, akisisitiza kuwa suala hilo haliwezi kuwa masharti ya mazungumzo.