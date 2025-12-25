  1. Home
Zelensky: Ukraine Inatarajia Jibu la Moscow Kuhusu Rasimu ya Kumaliza Vita, Ikiikataa Sharti la NATO

26 Desemba 2025 - 00:34
Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, ameiweka wazi kuwa anatarajia kupokea jibu la Moscow leo Jumatano kuhusu rasimu mpya ya pendekezo la kumaliza vita, iliyokubaliwa awali kati ya Washington na Kyiv. Hata hivyo, Zelensky amesisitiza kuwa Ukraine haitaweza kukubali sharti lolote linalohusiana na kujiunga au kutokuwa mwanachama wa NATO, jambo ambalo Urusi ilikuwa imependekeza, akionyesha wazi kuwa suala hilo haliwezi kuwa kikwazo cha mazungumzo ya amani.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiev: Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, ameiambia vyombo vya habari kuwa anatarajia kupokea jibu la Moscow leo Jumatano kuhusu toleo jipya la rasimu ya pendekezo la kumaliza vita, ambalo lilikubaliwa awali kati ya Washington na Kyiv.
Akizungumza na waandishi wa habari, Zelensky alisema kuwa wanatarajia majibu kutoka Urusi mara baada ya mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, alikataa ombi la Urusi la kuhitaji Ukraine kuhakikisha kuwa haitajiunga na Jumuiya ya Kujihami ya NATO, akisisitiza kuwa suala hilo haliwezi kuwa masharti ya mazungumzo.

