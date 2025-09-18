Waziri wa Ulinzi wa China: Ulimwengu umewekwa kwenye njia panda kati ya amani na vita

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, Dong Jun, Waziri wa Ulinzi wa China, katika hotuba yake ya ufunguzi kwenye "Kongamano la Usalama la Xiangshan," alionya kwamba amani ya ulimwengu inakabiliwa na vitisho na changamoto mpya.

Alisisitiza: "Lazima tuendelee kuwa waangalifu na kupinga mantiki ya utawala na sera za kulazimisha." Waziri wa Ulinzi wa China aliongeza: "Kuhusu vita, ulimwengu tena uko kwenye njia panda ya hatima; amani na mazungumzo au makabiliano."

Pia alibainisha: "Jeshi la China liko tayari kushirikiana na majeshi ya nchi nyingine ili kudumisha amani ya ulimwengu." Waziri wa Ulinzi wa China alisema: "Ili kulinda njia za bahari za ulimwengu, tunafanya mazoezi ya pamoja."