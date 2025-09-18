Mfalme wa Hispania: Gaza inakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu usiokubalika

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Anadolu, Felipe VI, Mfalme wa Hispania, katika ziara yake ya kwanza nchini Misri, alikutana na Wahispania wanaoishi nchini humo na, kuhusu uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu waliodhulumiwa wa Gaza, alisema: "Mkoa unapitia hali ya kusikitisha na yenye mvutano, na Gaza inakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu usiokubalika."

Mfalme wa Hispania, bila kulaani uhalifu unaoendelea wa wavamizi wa Kizayuni dhidi ya watu waliodhulumiwa nchini Palestina, aliendelea: "Mzunguko wa mwisho wa mzozo huu, ulioanza karibu miaka 2 iliyopita, ulikuwa na matokeo makubwa; kutoka kwa kupoteza maisha ya idadi kubwa ya watu na hali ya Gaza kugeuka kuwa mgogoro usiokubalika hadi mateso yasiyoisha ya mamia ya maelfu ya raia wasio na hatia na uharibifu kamili wa eneo hili."

Felipe VI aliongeza kuwa Hispania na Misri zinashirikiana kwa karibu ili kufikia amani ya kudumu na shujaa, kama ilivyoelezwa katika "Miaka ya Matumaini" ya miaka ya 1990.

Ikumbukwe kwamba gazeti la Hispania la El Pais hivi karibuni liliripoti: "Serikali ya Hispania inazingatia kuharakisha marufuku ya usafirishaji wa silaha kwenda Israeli kama sehemu ya kifurushi cha vikwazo ambacho kinatarajiwa kupitishwa. Vikwazo vinavyowezekana vya Madrid vitawekwa kushinikiza Israeli baada ya mauaji ya takriban watu 64,000 huko Gaza na upanuzi wa makazi katika Ukingo wa Magharibi."

Ripoti ya chombo hiki cha habari iliongeza: "Muungano wa PSOE na Sumar unafanya kazi ya kutekeleza vikwazo kamili vya silaha kwa Israeli, na kwa hiyo vikwazo dhidi ya Tel Aviv hazitawekwa tu kwenye viwanda vya kijeshi. Lengo ni kuharakisha utekelezaji wake kupitia amri ya kifalme, kwa kutumia maudhui ya muswada ambao Sumar waliwasilisha hapo awali Bungeni. Kulingana na vyanzo vya serikali, mipango ya serikali ni kwamba vikwazo vinaweza kutumika mara moja."

Wakati huo huo, Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza ilitoa taarifa jana ikitangaza kwamba katika masaa 24 yaliyopita, majeruhi 385 na miili ya Wapalestina wengine 98 wamehamishiwa hospitali.

Kwa hiyo, idadi ya mashahidi katika mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, 2023, imeongezeka hadi 65,062 na idadi ya majeruhi imeongezeka hadi 165,697.

Usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza ulianzishwa Januari 19 mwaka huu na ulikiukwa na wavamizi wa Quds mnamo Machi 18.

Kulingana na shirika la habari la Anadolu, katika mashambulizi ya jeshi la wavamizi wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Machi 18, watu 12,511 wameuawa na 53,656 wamejeruhiwa.