Kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, Yvette Cooper, waziri mpya wa mambo ya nje wa Uingereza, alielezea simulizi yake ya mashauriano ya Jumatano ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tatu za Ulaya (Troika ya Ulaya upande wa Iran katika makubaliano ya 2015 inayojulikana kama JCPOA) na Sayyed Abbas Araqchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Waziri mpya wa mambo ya nje wa Uingereza, bila kutaja kutotekelezwa kwa ahadi za upande wa Ulaya wa JCPOA kwa Iran, alidai: "Mimi na wenzangu wa Ulaya tulizungumza na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran ili kurudia wasiwasi wetu juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran."

Yvette Cooper aliongeza: "Tumejitolea kwa diplomasia, lakini Iran haijachukua hatua za kuzuia kurudi kwa vikwazo, na tunahitaji hatua halisi!"

Ni muhimu kutambua kwamba Tehran imekuwa ikisisitiza kila wakati kuwa iko tayari kwa mazungumzo sawa na kwa msingi wa kuheshimiana; lakini Marekani na wavamizi wa Kizayuni, katika miezi iliyopita na katikati ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington, wameishambulia Iran kinyume na kanuni zote za kimataifa.