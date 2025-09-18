Sanders: Israeli imefanya mauaji ya halaiki huko Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu chombo cha habari cha Kizayuni cha Times of Israel, "Bernie Sanders," seneta mashuhuri wa kujitegemea wa Marekani, alielezea mashambulizi ya wavamizi wa Kizayuni dhidi ya watu waliodhulumiwa huko Gaza kama "mauaji ya halaiki" ya Wapalestina.

Kulingana na tangazo la chombo hiki cha habari, Sanders, katika taarifa iliyotolewa baada ya takwimu za vifo vya vita kamili vya Wazayuni dhidi ya watu waliodhulumiwa huko Gaza, alisema: "Kusudi na nia ni wazi. Matokeo hayaepukiki: Israeli imefanya mauaji ya halaiki huko Gaza."

Seneta huyu mashuhuri wa kujitegemea wa Marekani aliongeza: "Kwa kutaja vitendo vya Israeli kama mauaji ya halaiki, lazima tutumie ushawishi wetu wote kudai usitishaji vita wa haraka, ongezeko kubwa la msaada wa kibinadamu kwa msaada wa Umoja wa Mataifa na hatua za awali za kuhakikisha nchi ya Palestina."

Hii inakuja wakati Tume ya Uchunguzi ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa pia hivi karibuni katika taarifa ilielezea uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Gaza kama "mauaji ya halaiki."