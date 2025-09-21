Macron: Ubalozi wa Palestina Utafunguliwa Baada ya Mateka wa Kizayuni Kuachiliwa.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, leo Jumapili, katika mahojiano na CBS, alitangaza: "Kesho nitatangaza utambuzi wa dola ya Palestina; kwa sababu tunataka amani na usalama kwa wote katika eneo."

Rais wa Ufaransa aliendelea kuhusu suala hili: "Hatutafungua ubalozi wa Palestina hadi mateka (mateka wa Kizayuni walio na Hamas) watakapoachiliwa, na hili ni sharti la msingi kwetu. Tunashirikiana na Uingereza na mamlaka za kikanda ili kupendekeza uwekaji wa kikosi cha kimataifa huko Gaza kwa idhini ya Umoja wa Mataifa."

Hili linakuja wakati shirika la habari la Agence France-Presse hapo awali liliporipoti, likirejea Ikulu ya Elysee, kwamba nchi 10, ikiwemo Ufaransa, zinatarajiwa kuitambua serikali ya Palestina wakati wa mkutano wa New York Jumatatu.