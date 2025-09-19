Shirika la habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kuwaheshimu na kuwajali wazazi ni jukumu la muhimu sana na la msingi kwa kila mtu. Katika dini ya Kiislamu, kuwaheshimu wazazi kuna nafasi kubwa sana na kumehimizwa mara nyingi katika Qur’ani na Hadithi.

Kumheshimu mzazi kunamaanisha kumpa heshima, kumpa upendo, kumsaidia, na kuheshimu haki zake. Hata kama mzazi anakuwa mgumu, bado ni jukumu la mtoto kumheshimu, isipokuwa pale ambapo mzazi anampa mtoto amri za kufanya dhambi au kutii maovu.

Katika Qur’ani inasemwa:

«وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا»



"Na Mola wako Ameamrisha kuwa msimuabudu yeyote ila Yeye tu, na wazazi wawili muwatendee wema."

(Surah Al-Isra, Aya 23)

Kumheshimu na kuwajali wazazi ni jukumu la maisha yote; kuanzia utotoni, ujana, hadi wazee wanapohitaji msaada na heshima zaidi. Hata baada ya wazazi kufariki, kuombea na kufanya mema kwa ajili yao ni aina ya kuwaheshimu.

Kwa hiyo, kuwaheshimu wazazi si tu muhimu bali ni lazima, na hakuna kikomo cha muda au hali. Ni jukumu linaloendelea daima kama ishara ya shukrani na upendo kwa wale waliotufanyia huduma kubwa ya maisha yetu.