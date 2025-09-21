Marekani Yaweka Viwango Vikali Zaidi vya Vikwazo Dhidi ya An-Nujaba wa Iraq.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea tovuti ya habari ya harakati ya An-Nujaba nchini Iran, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza rasmi kwamba imeboresha asili ya sera zake za vikwazo dhidi ya harakati ya Kiislamu ya Upinzani ya An-Nujaba ya Iraq kutoka chini ya jina la (SDGT) ambalo linamaanisha mashtaka ya kifedha na kiuchumi hadi umbizo la (FTO) na matokeo ya kiusalama na ya uhalifu.

Kulingana na marekebisho haya, serikali ya Marekani inaitambua rasmi An-Nujaba kama shirika la kigeni linalochukuliwa kuwa tishio kubwa kwa usalama na maslahi ya kitaifa ya Marekani na washirika wake.

Kipengele kingine cha mfumo huu mpya wa vikwazo ni kufanya uhalifu na kushtakiwa kwa watu au mashirika yanayosaidia kwa njia yoyote ile An-Nujaba na baadhi ya vikundi vingine vya upinzani vya Iraq.

Mfumo wa vikwazo uliotajwa hapo juu ni chombo kikali zaidi cha kidiplomasia cha serikali ya Marekani katika kukabiliana na mashirika ambayo inayaona kama "tishio kubwa kwa usalama wa ulimwengu."

Kulingana na ripoti hii, Washington, kwa hatua hii, imeituma An-Nujaba ujumbe kwamba kuanzia sasa itachukuliwa kama shirika huru (na sio la wakala) linalotishia usalama wa kitaifa wa Marekani, na wanachama wake, wafuasi na washirika wake hawatasamehewa adhabu kwa kushirikiana na upinzani.