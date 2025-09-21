Reactions kwa Hatua ya Nchi 3 za Kuitambua Dola Huru ya Palestina

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea Al Jazeera, uamuzi wa nchi tatu, Kanada, Uingereza, na Australia, wa kuitambua dola huru ya Palestina, ulizua athari mbalimbali.

Harakati ya Hamas

Harakati ya Upinzani wa Kiislamu (Hamas), ikijibu utambuzi wa Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia, na tangazo la nchi zingine za kuitambua, ilitoa taarifa ikisema: "Utambuzi wa dola ya Palestina ni hatua muhimu katika kuimarisha haki ya taifa la Palestina katika ardhi na maeneo yao matakatifu, katika kuanzisha dola huru yao na mji mkuu wa Jerusalem, na pia haki ya watu hawa kutoa dhabihu kwa ajili ya uhuru na kurudi."

Hamas ilieleza: "Hatua hii muhimu inapaswa kuambatana na vitendo vya vitendo vinavyoelekea kwenye kusitishwa mara moja kwa vita vya kinyama vya mauaji ya kimbari dhidi ya taifa la Palestina katika Ukanda wa Gaza na kusimama dhidi ya miradi ya kunyakua na kuyahudisha Ukingo wa Magharibi na Jerusalem."

Taarifa hiyo ilisema: "Tunaiomba jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa na mashirika yake husika kuitenga utawala wa Kizayuni na kusitisha ushirikiano wowote na uratibu nao, na kuongeza vikwazo dhidi ya utawala huu na kuchukua hatua za kuwakamata na kuwakabidhi maafisa wake kama wahalifu wa vita kwa mahakama za kimataifa na kuwapa adhabu watu hawa kwa kufanya uhalifu dhidi ya ubinadamu."

Taarifa ya Hamas ilisisitiza: "Utawala wa Kizayuni unaendelea kukiuka sheria za kimataifa, hati na kanuni za kibinadamu, na unafanya mashambulizi ya kinyama zaidi dhidi ya taifa la Palestina kulingana na sera zake zilizotangazwa, ikiwemo mauaji ya kimbari, usafishaji wa kikabila na uhamisho wa lazima, jambo linalohitaji kuchukua misimamo wazi na yenye ushawishi ili kuudhibiti utawala huu."

Hamas ilisema: "Upinzani wa taifa la Palestina na mapambano yake dhidi ya ukaliaji wa kinyama zaidi unaojulikana katika historia ya kisasa ni haki ya asili inayohakikishwa na sheria za kimataifa, na nchi za dunia zinapaswa kuunga mkono taifa la Palestina katika kukabiliana na ukaliaji huu wa uhalifu ili taifa hili liweze kufikia haki yake ya kujitawala na kuanzisha dola huru ya Palestina na mji mkuu wa Jerusalem."

Mahmoud Abbas: Utambuzi wa dola ya Palestina ni hatua muhimu ya kuelekea amani.

Mahmoud Abbas, rais wa Mamlaka ya Palestina, alitangaza: "Tunakaribisha uamuzi wa waziri mkuu wa Uingereza wa kuitambua dola huru na yenye mamlaka ya Palestina. Tunasisitiza kwamba utambuzi wa dola ya Palestina ni hatua muhimu na ya lazima ya kuelekea kwenye amani ya haki na ya kudumu kulingana na maazimio halali ya kimataifa."

Hussein al-Sheikh, makamu wa rais wa Mamlaka ya Palestina, pia, akijibu utambuzi wa Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia, alisema: "Huu ni ushindi wa kimataifa kwa haki na mapambano dhidi ya mateso na ukandamizaji ambao Wapalestina wanakabili. Dunia inashinda kwa ajili ya ubinadamu, haki, amani na haki ya mataifa ya kujitawala."

Aliongeza: "Nawashukuru Uingereza, Kanada, na Australia kwa kuitambua dola ya Palestina, na huu ni siku ya kihistoria kwa maisha ya taifa la Palestina na haki zake halali."

Jordan Yakakaribisha

Wizara ya Mambo ya Nje ya Jordan ilitoa taarifa ikisema: "Utambuzi wa dola ya Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia ni msimamo wa heshima na unalingana na mapenzi ya kimataifa yanayoongezeka kuelekea haja ya kumaliza ukaliaji na kutimiza haki zisizoweza kuondolewa za watu wa Palestina za kuanzisha dola ya Palestina kulingana na suluhisho la mataifa mawili."

Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Jordan, ilisema: "Tunachukulia hatua hii kama uthibitisho wa wazi wa kuunga mkono juhudi za kimataifa za kuitambua dola ya Palestina ndani ya mipaka ya 1967 na Jerusalem Mashariki kama mji mkuu wake kulingana na suluhisho la mataifa mawili na kwa mujibu wa maazimio halali ya kimataifa na mpango wa amani wa Kiarabu."

Taarifa hiyo ilisisitiza: "Tunasisitiza tena msimamo wetu usiobadilika wa kushirikiana na ndugu zetu na washirika wa kimataifa ili kuunga mkono haki za taifa la Palestina za kufurahia uhuru, kumaliza ukaliaji, kuanzisha dola huru ya Palestina na kusitisha uhalifu dhidi ya watu wake na kuadhibu wahusika wa uhalifu huu."

Oman: Utambuzi wa Palestina Unaongeza Amani Katika Eneo

Wizara ya Mambo ya Nje ya Oman, ikijibu utambuzi wa Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia, ilisisitiza katika taarifa yake: "Tunakaribisha utambuzi wa dola ya Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia na tunauona kama maendeleo muhimu sana ndani ya mfumo wa juhudi zinazofanywa ili kutimiza suluhisho la mataifa mawili na kuimarisha usalama na amani katika eneo."

Macron: Kesho nitaambua dola ya Palestina.

Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, katika mahojiano na kituo cha CBS alisema: "Kesho nitaambua dola ya Palestina kwa sababu tunataka amani na usalama kwa wote katika eneo."

Waziri Mkuu wa Lebanon: Njia pekee ya kufikia amani katika eneo ni kuanzisha dola ya Palestina.

Nawaf Salam, waziri mkuu wa Lebanon, alisisitiza: "Utambuzi wa dola ya Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia ni hatua ya kihistoria na uanzishwaji wa utulivu na amani ya kudumu katika eneo letu inawezekana tu kupitia kuanzisha dola ya Palestina kulingana na mpango wa amani wa Kiarabu."

Reactions za Maafisa wa Kizayuni

Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni, akijibu utambuzi wa Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia, alidai: "Haitakuwepo dola ya Palestina, na majibu ya Israeli kwa hatua hii yatawekwa wazi baada ya mimi kurejea kutoka Marekani."

Alidai: "Ninawaambia viongozi wa nchi ambazo zimetambua dola ya Palestina baada ya matukio ya Oktoba 7 kwamba wameipa ugaidi tuzo kubwa."

Kwa upande mwingine, Gideon Sa'ar, waziri wa mambo ya nje wa utawala huu, alidai: "Nchi nyingi duniani tayari zimetambua dola ya Palestina, na hili ni kosa, hasa baada ya matukio ya Oktoba 7."

Alidai: "Baadaye ya Israeli haitaamuliwa Paris au London, lakini huko Jerusalem, na tutawajibu wote wanaotishia Israeli, usalama wake, na baadaye yake. Tuna mshirika mkubwa sana anayeitwa Amerika ambaye yuko pamoja nasi katika vita hivi."

Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa ndani wa utawala wa Kizayuni, alidai: "Utambuzi wa dola ya Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia ni tuzo kwa wauaji, na hatua za haraka lazima zichukuliwe dhidi yake. Kuanzisha mara moja mamlaka juu ya Ukingo wa Magharibi na kuharibu kabisa Mamlaka ya Palestina ni lazima."

Katika suala hili, Wizara ya Mambo ya Nje ya utawala wa Kizayuni pia ilidai: "Utambuzi wa dola ya Palestina na Uingereza ni tu tuzo kwa Hamas kupitia kuwatia moyo Ndugu wa Kiislamu nchini Uingereza."

Kwa upande mwingine, Miki Zohar, waziri wa utamaduni wa utawala wa Kizayuni, alidai: "Utambuzi wa dola ya Palestina na Kanada, Australia na Uingereza ni tamko lisilo na maana ambalo lina harufu ya chuki dhidi ya Wayahudi na chuki kwa Israeli, na Israeli inapaswa kutumia mamlaka yake juu ya Ukingo wa Magharibi."

Gadi Eizenkot, aliyekuwa mkuu wa zamani wa jeshi la utawala wa Kizayuni, pia alisema: "Kushughulika na dola ya Palestina katika hali kama hizi na baada ya Oktoba 7 ni upumbavu na kutoa tuzo kwa ugaidi."

Aidha, Bezalel Smotrich, waziri wa fedha wa utawala wa Kizayuni, akimwelekea waziri mkuu Netanyahu, alisema: "Jibu pekee kwa utambuzi wa dola ya Palestina ni kutangaza mamlaka juu ya Ukingo wa Magharibi na kuondoa wazo la kipumbavu la dola ya Palestina kutoka kwenye ajenda milele!"

Kwa upande mwingine, Yair Golan, kiongozi wa chama cha Democratic Party cha utawala wa Kizayuni, pia alisema: "Utambuzi wa dola ya Palestina ni kushindwa kisiasa kwa Netanyahu na Smotrich na hatua hatari kwa usalama wa Israeli."

Pia, Naftali Bennett, waziri mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, katika mahojiano na Sky News akijibu uamuzi wa Uingereza wa kuitambua dola ya Palestina, alidai: "Ninaamini vita vimechukua muda mrefu sana, na tunapaswa kuiharibu Hamas muda mrefu uliopita."

Aliongeza: "Hakuna shaka kwamba uungaji mkono kwa Israeli ni mkubwa sana na hakuna mtu anayekubali msimamo huu wa Uingereza kwa sababu wao wanasisitiza ama unajisalimisha kwa masharti yetu au tutaitambua dola ya Palestina."

Benny Gantz, waziri wa zamani wa vita wa utawala wa Kizayuni, pia alidai: "Utambuzi wa dola ya Palestina unaimarisha Hamas na mhimili wa Irani na utarefusha vita na kupunguza fursa za kuwarejesha mateka."

Eli Cohen, waziri wa nishati wa utawala wa Kizayuni, alidai: "Utambuzi wa dola ya Palestina ni tuzo kwa Hamas kwa matendo yake ya Oktoba 7, Hamas na Irani watatawala dola kama hiyo na itasababisha uharibifu kwa Wapalestina wote kama ilivyotokea Gaza."

Alisema: "Matamshi ya unafiki ya viongozi wa Magharibi hayatawahi kubadili chochote na hatutakubali kamwe dola ya Palestina ambayo inatishia usalama wa Israeli."

Yair Lapid, kiongozi wa upinzani wa utawala wa Kizayuni, pia alidai: "Utambuzi wa dola ya Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia ni janga la kisiasa na hatua isiyofaa na tuzo kwa ugaidi."