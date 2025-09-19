Kuimarishwa kwa hatua za kiusalama katika mji mkuu wa Iraq kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Luteni Jenerali Walid Khalifa al-Tamimi, kamanda wa operesheni za kijeshi katika mji mkuu wa Iraq (Baghdad), ametangaza kuwa hatua mpya na kali za kiusalama zimeanza kutekelezwa kwa lengo la kukabiliana na uhalifu katika Baghdad na maeneo yanayozunguka mji huo.

Katika mahojiano na shirika rasmi la habari la Iraq, al-Tamimi alisema kuwa malalamiko yote kuhusu wizi na uhalifu — ikiwa ni pamoja na wizi wa magari na mauaji — yanachunguzwa kwa umakini mkubwa.

Alifafanua kuwa vikosi vya kijeshi vimepewa jukumu la kuongeza uwepo wao wa moja kwa moja na shughuli za kijasusi, pamoja na kuweka vizuizi na ukaguzi wa ghafla katika maeneo yenye kiwango kikubwa cha uhalifu, ili kuziba njia za wahalifu.

Aidha, aliongeza kuwa ushirikiano na vituo vya polisi vya ndani umeimarishwa, ili kuwakamata wale wanaosakwa na kushughulikia magenge yanayolenga kuhatarisha usalama wa raia.

Al-Tamimi alisisitiza:

"Lengo letu ni kuhakikisha kuwa wananchi wanajisikia salama nyumbani, mitaani na kazini. Hatutaruhusu uhalifu wa kupanga kurejea tena mjini Baghdad."