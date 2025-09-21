Kupigwa kwa Kengele ya Ujasiri katika Shule 1300 za Mkoa wa Gilan Wakati wa Wiki ya Ulinzi wa Kiutukufu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Kanali Manshouri, siku ya Jumapili 30 Shahrivar 1404 (21 Septemba 2025), katika kikao na waandishi wa habari, alisema: “Waandishi wa habari ni sauti ya kudumu ya mashujaa wa historia.”

Akisisitiza kuwa Vita vya Kujihami vya Kiutukufu (Defa-e-Moghaddas) vilithibitisha kuwa nguvu ya kweli haipo katika silaha na vifaa bali katika imani ya wananchi, aliongeza: “Lengo kuu la Wiki ya Ulinzi wa Kiutukufu ni kusimulia mashujaa na kujitolea kwa kizazi kipya.”

Kanali Manshouri alisema: “Amani na utulivu wa leo nchini ni matunda ya damu za mashahidi na juhudi za wapiganaji, hivyo historia ya taifa na Mapinduzi ya Kiislamu lazima ibaki ikisimuliwa.”

Akitaja kaulimbiu ya mwaka huu, alisema: “Sisi ni washindi wa vilele” ndilo kaulimbiu la Wiki ya Ulinzi wa Kiutukufu mwaka huu.

Aidha, alieleza mada za siku mbalimbali za wiki hiyo kuwa ni pamoja na:

1_Mashujaa wa Vita na Muqawama – Waanzilishi wa heshima na mshikamano wa kitaifa.

2_Vijana, elimu na utafiti.

3_Nguvu na heshima ya kitaifa.

4_Wanawake – walinzi wa heshima ya familia na jamii.

5_Mashahidi, majeruhi, wafungwa wa vita – chachu ya fahari.

6_Ulinzi wa kila upande.

7_Mchango wa wananchi, wafanyabiashara na askari.

8_Maadili ya kiroho.

9_Jeshi, Basiji na wapiganaji.

10_Wanazuoni, makabila na wakulima.

11_Utiifu wa Kiongozi, hekima, ufahamu wa maadui na kupinga dhulma.

12_Viongozi na watengeneza historia ya heshima.

Kwa mujibu wa maelezo yake, zaidi ya programu 6,034 zimepangwa kutekelezwa katika mkoa wa Gilan kupitia ushirikiano na vituo vya Basiji.

Kati ya shughuli kuu zinazotarajiwa ni pamoja na:

1_Kuweka maua katika makaburi ya mashahidi 1,271,

2_Kutembelea familia 1,404 za mashahidi,

3_Kufanya kumbukumbu maalumu 124 za mashahidi,

4_Ufunguzi wa miradi ya kuondoa umasikini,

5_Kutoa vifaa vya nyumbani kwa wanandoa wapya na vifaa vya shule kwa wanafunzi wasiojiweza,

6_Huduma za matibabu bure kwa wananchi.

Mwisho, Kanali Manshouri alikumbusha kuwa kupiga kengele ya ujasiri na kuimba wimbo wa "Ey Iran" katika shule 1300 za Gilan ni miongoni mwa matukio ya kipekee ya Wiki ya Ulinzi wa Kiutukufu mwaka huu.