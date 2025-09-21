Trump: Tutailinda Poland na Nchi za Baltic Dhidi ya Urusi

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea shirika la habari la Anadolu, Rais wa Marekani, Donald Trump, leo Jumapili, alidai kwamba atailinda Poland na nchi za Baltic iwapo Urusi itaendelea kuongeza mivutano katika eneo hilo.

Akijibu swali la iwapo atasaidia kulinda Poland na nchi za Baltic dhidi ya Urusi ikiwa Moscow itaendelea kuongeza mivutano, Trump alisema: "Ndiyo, nitafanya hivyo."

Matamshi haya yalitolewa kwa waandishi wa habari kabla ya Rais wa Marekani kuelekea kwenye hafla ya ukumbusho wa Charlie Kirk huko Glendale, Arizona.

Donald Trump, Rais wa Marekani, hapo awali alielezea matukio kama haya kama "yanayosumbua" akijibu madai ya Estonia kwamba ndege tatu za kivita za Urusi ziliingia katika anga yake.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Estonia iliita mwanadiplomasia wa Urusi kupinga kuingia kwa ndege hizi za kivita, ambazo nchi hiyo ilidai zilikaa katika anga yake kwa dakika 12.

Tukio hili lilitokea zaidi ya wiki moja tu baada ya ndege za kivita za NATO kuripoti kudungua ndege zisizo na rubani zinazodaiwa kuwa za Urusi juu ya Poland; suala ambalo liliongeza wasiwasi kuhusu kuenea kwa vita vya Ukraine.