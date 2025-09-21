Netanyahu: Dola ya Palestina haitaundwa kamwe.

Kulingana na shirika la habari la Abna, akirejea ripoti ya Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni, alidai kujibu utambuzi wa Palestina na Uingereza, Kanada, na Australia: "Haitakuwepo dola ya Palestina, na majibu ya Israeli kwa hatua hii yatawekwa wazi baada ya mimi kurejea kutoka Marekani."

Alidai: "Ninawaambia viongozi wa nchi ambazo zimetambua dola ya Palestina baada ya matukio ya Oktoba 7 kwamba wameipa ugaidi tuzo kubwa."

Kwa upande mwingine, Gideon Sa'ar, waziri wa mambo ya nje wa utawala huo, alidai: "Nchi nyingi duniani tayari zimetambua dola ya Palestina, na hili ni kosa, hasa baada ya matukio ya Oktoba 7."

Alidai: "Baadaye ya Israeli haitaamuliwa Paris au London, lakini huko Jerusalem, na tutawajibu wote wanaotishia Israeli, usalama wake, na baadaye yake. Tuna mshirika mkubwa sana anayeitwa Amerika ambaye yuko pamoja nasi katika vita hivi."