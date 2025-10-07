Wanaharakati wa Kanada Waomba Mamlaka Kuunga Mkono Wanafunzi wa Kiislamu

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, huko Toronto, Kanada, mvulana mwenye umri wa miaka 13 ambaye alichaguliwa kama mwanafunzi bora wa darasa la nane, alilazimika kubadili hotuba yake ya mahafali kwa kulazimishwa na mwalimu, kwa sababu alikuwa akizungumza kuhusu umuhimu wa kuwakumbuka wanafunzi katika maeneo kama Gaza.

Kufuatia tukio hili, baba wa mwanafunzi aliwasiliana na Baraza la Kitaifa la Waislamu wa Kanada (NCCM) na kulalamika kuhusu ubaguzi dhidi ya mwanawe na mwenendo wa matusi kutoka kwa wafanyakazi wa shule.

Katika muktadha huo huo, Baraza la Kitaifa la Waislamu wa Kanada lilisema: "Tukio hili ni mfano wa ongezeko la unyanyasaji na ubaguzi dhidi ya wanafunzi Waislamu, Waarabu, na Wapalestina katika shule za Toronto na Kanada, na malalamiko kama hayo yameongezeka kwa 35%."

Wanaharakati wa sheria na kiraia wamezitaka mamlaka za jimbo la Ontario, Kanada, kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama na uhuru wa kujieleza kwa wanafunzi Waislamu, Waarabu, na Wapalestina. Walisisitiza kwamba mamlaka inapaswa kukiri hadharani tatizo hili na kutangaza waziwazi msaada wao kwa vikundi hivi.

Kulingana na wanaharakati, shule zinapaswa kuwa nafasi salama na wazi kwa majadiliano magumu na nyeti, ambapo wanafunzi Waislamu wanaweza kueleza imani na utambulisho wao wa kidini bila hofu ya adhabu au ukandamizaji.