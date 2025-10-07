Mwanaharakati wa Italia Mwanachama wa Msafara wa Baharini wa Samoud (Uvumilivu), Akubali Uislamu

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, mwanaharakati wa Italia Tommaso Portolazzi, ambaye alielekea Ukanda wa Gaza kama sehemu ya Msafara wa Baharini wa Samoud kuvunja mzingiro na alikamatwa na wanajeshi wa Kizayuni, amekubali Uislamu.

Kulingana na Alsumaria News, Portolazzi alisema: "Nilianza safari hii kwa upendo kwa taifa la Palestina, na huu ulikuwa wakati unaofaa wa kufanya uamuzi kama huo."

Mwanaharakati huyo wa Italia, akielezea maelezo ya kukamatwa kwake baada ya Msafara wa Baharini wa Samoud kukaribia pwani ya Gaza, alisema: "Mimi na wanaharakati wengine tulitendewa vibaya wakati wa siku tatu za kufungwa jela huko Israeli; tulitendewa kwa unyanyasaji na kunyimwa maji, usingizi na mahitaji ya kimsingi."

Kuhusu wakati alipoamua kuwa Mwislamu, Portolazzi alisema: "Mimi na wanaharakati wanane Waislamu kutoka Uturuki na Malaysia tulikuwa katika seli moja. Asubuhi moja, wakati walikuwa wakifanya sala, polisi walivamia seli, na nilihisi tabia yao haikuwa ya kiutu na nilijaribu kuwapinga kwa sababu kitendo hicho cha polisi kilikuwa tusi kwa imani yao. Baada ya hapo nilizungumza na wafungwa wenzangu, nao wakanishauri niseme Shahada (ushuhuda wa imani). Wakati huo, nilihisi kwamba hilo ndilo jambo sahihi, na nilitangaza kukubali kwangu Uislamu kwa nia ya upendo kwa taifa la Palestina."

Portolazzi alisema kuwa jambo la kwanza atakalofanya baada ya kurejea Roma ni kwenda msikitini na kuthibitisha rasmi kukubali kwake Uislamu. Pia alitoa wito kwa serikali ya Italia kuchukua msimamo thabiti wa kusitisha misaada kwa Israeli, ikiwemo kuuza silaha kwa nchi hiyo.