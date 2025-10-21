Hamas: Israel lazima ilipe gharama ya ujenzi mpya wa Ukanda wa Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, Mousa Abu Marzouk, mjumbe wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Hamas na Mkuu wa Ofisi ya Mahusiano ya Kimataifa ya harakati hiyo, katika mahojiano na Sputnik, alisisitiza kwamba ujenzi mpya wa Ukanda wa Gaza, ambao umeharibiwa na wavamizi wa Kizayuni, ni haki ya Wapalestina zaidi ya milioni 2 ambao wamepoteza nyumba zao na vyanzo vya mapato.

Aliongeza: "Azimio la Baraza la Usalama linasisitiza juu ya ujenzi mpya wa Ukanda wa Gaza, na tunaamini kwamba wavamizi wa Kizayuni ndio wahusika wakuu wa uharibifu wa eneo hili na lazima walipe gharama kamili ya ujenzi huu mpya."

Abu Marzouk alibainisha: "Mchakato wa ujenzi mpya lazima uwe wa haraka na ujumuishe sekta zote, hasa miundombinu na vituo vya umeme. Tunakaribisha ushiriki wa pande zote katika mchakato wa ujenzi mpya wa Gaza. Pia hatuna tatizo na usimamizi wa kimataifa au usimamizi kutoka kwa nchi waamuzi, na ni vyema pande hizi zisimamie maendeleo ya utekelezaji wa miradi."