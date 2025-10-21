  1. Home
Pendekezo la Aibu la Waziri Mwanamke wa Kizayuni Kuhusu Mwili wa Shahidi Sinwar

21 Oktoba 2025 - 17:33
News ID: 1741266
Source: ABNA
Waziri mmoja wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni alitoa pendekezo la aibu kuhusu jinsi ya kushughulikia mwili wa shahidi Yahya Sinwar.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Quds, Miri Regev, waziri wa baraza la mawaziri lenye siasa kali la utawala wa Kizayuni, alipendekeza kwamba mwili wa shahidi Yahya Sinwar, kiongozi wa zamani wa harakati ya Hamas katika Ukanda wa Gaza, uchomwe moto.

Pendekezo hili la aibu lilitolewa baada ya utawala wa Kizayuni kukataa kuachiliwa kwa mwili wa shahidi Sinwar wakati wa kubadilishana miili ya mashahidi wafungwa wa Kipalestina na miili ya Wazayuni waliouawa huko Gaza.

