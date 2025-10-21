Pendekezo la Aibu la Waziri Mwanamke wa Kizayuni Kuhusu Mwili wa Shahidi Sinwar

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Quds, Miri Regev, waziri wa baraza la mawaziri lenye siasa kali la utawala wa Kizayuni, alipendekeza kwamba mwili wa shahidi Yahya Sinwar, kiongozi wa zamani wa harakati ya Hamas katika Ukanda wa Gaza, uchomwe moto.

Pendekezo hili la aibu lilitolewa baada ya utawala wa Kizayuni kukataa kuachiliwa kwa mwili wa shahidi Sinwar wakati wa kubadilishana miili ya mashahidi wafungwa wa Kipalestina na miili ya Wazayuni waliouawa huko Gaza.