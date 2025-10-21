Vyombo vya Habari vya Kiebrania: Wayemeni Wameuacha Bandari ya Eilat Ikiwa Imepooza Kabisa

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Shahab, tovuti ya Kizayuni ya Calcalist ilikiri kwamba bandari ya Eilat ya utawala wa Kizayuni inakabiliwa na shida kali ya kiuchumi na urambazaji kutokana na vitisho vya Ansar Allah dhidi ya meli katika Bahari Nyekundu.

Tovuti hiyo ya Kizayuni ilithibitisha kwamba bandari hiyo iko katika hali karibu ya kupooza kabisa kutokana na kuendelea kwa kuzingirwa kwa bahari.

Kulingana na ripoti hiyo, mamlaka ya bandari ya Eilat yaliitaka Merika na Misri kuingilia kati ili kuokoa hali ya sasa ya bahari na biashara ya bandari hiyo. Usimamizi wa bandari uliomba serikali ya Misri, kama mmiliki wa Mfereji wa Suez, kuweka shinikizo kwa Sanaa ili kuondoa kuzingirwa.

Kuanzia Novemba 2023, harakati za karibu meli zote kuelekea Eilat zimesitishwa, na kusababisha kupungua kwa mapato ya bandari kwa asilimia 80.