Kiongozi wa Ansarullah: Taifa la Yemen ni Balozi wa Mapambano Dhidi ya Amerika na Utawala wa Kizayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Masirah, kiongozi wa Harakati ya Ansarullah ya Yemen alitoa hotuba katika maadhimisho ya kuuawa shahidi kwa Meja Jenerali "Mohammad Abdulkarim al-Ghamari," Mkuu wa Wafanyakazi wa Vikosi vya Silaha vya nchi hiyo.

Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi alisema katika hotuba hiyo: "Jana, Jumatatu, watu wetu waliaga kwaheri Mkuu wao mpendwa wa Wafanyakazi wa Jeshi, Shahidi mkuu Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, na walikuwa na ushiriki mkubwa katika sala ya mazishi na sherehe za mazishi. Ushiriki wa watu wa Yemen katika mazishi ya Shahidi al-Ghamari ulikuwa mkubwa na wa kushangaza na unaonyesha uthabiti wao katika msimamo wao. Watu wetu wana uhusiano wa dhati na wa karibu na vikosi vyao vya silaha, ambavyo vinachukuliwa kuwa chombo cha nguvu zao na kuelezea mwelekeo na matarajio yao."

Aliendelea kusema: "Watu wapendwa wa Yemen wanaona taasisi ya kijeshi na vikosi vya silaha na usalama kama mali yao wenyewe na kwamba vikosi hivi vinaelezea matarajio yao na wanasonga pamoja kulingana na msimamo mmoja. Ushiriki mkubwa na mpana wa watu katika mazishi ya Shahidi al-Ghamari una matokeo muhimu. Shahidi al-Ghamari na mashahidi wengine wote katika vita vya 'Ushindi Ulioahidiwa na Jihad Takatifu' na kabla yake, ni ishara muhimu ya msimamo wa dhati na mkuu wa watu wetu wapendwa."

Al-Houthi alibainisha: "Taifa letu liliinua bendera ya Jihad katika njia ya Mungu katika kukabiliana na madhalimu wa zama, yaani Amerika na Israeli, na kwa kusaidia taifa la Palestina na utii wao kwa masuala makuu ya Umma. Mapambano ya watu wa Yemen katika hatua muhimu ya miaka miwili yalikuwa migogoro mikali sana."

Kiongozi wa Ansarullah alisisitiza: "Amerika ni mshirika wa utawala wa Kizayuni katika uhalifu wake wote, njama, malengo, na mipango. Katika mapambano makali sana katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, tumeshuhudia msimamo wa watu huru ambao waliitikia wito wa Mungu na walitenda kwa imani, utu, na motisha ya kimaadili kwa lengo la kuchukua msimamo sahihi katika kusaidia watu wa Palestina na Mujahidin wao wapendwa. Yemen, katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, katika ngazi rasmi na ya watu, ilitenda kwa uaminifu kamili na ilifanya jitihada zake zote katika nyanja zote kusaidia Palestina na Gaza. Watu wa Yemen wamemgeukia Mungu kwa dhati na wanaunga mkono kwa uaminifu watu wa Palestina na wamesimama nao kwa nguvu zao zote bila kusita, kutokuwa na shughuli, au uzembe."

Abdul-Malik Badr al-Din alibainisha: "Watu wapendwa wa Yemen tangu mwanzo na pia katika kipindi cha miaka miwili hii wametoa mashahidi kutoka kwa vikosi vyao vya silaha na watu wao. Sadaka na kujitolea kwa watu wetu ni ushahidi wazi na dhahiri wa uaminifu na ukweli wa msimamo wao katika ngazi zote. Msimamo wa watu wetu ni wa heshima, wenye kiburi, wenye hadhi, wenye heshima, na unaendana na utekelezaji wa wajibu mtakatifu, msimamo ambao haukuwa wa pembeni, wa kizembe, usiojali, au wa kutojali."

Alisema pia: "Watu wa Yemen walianza msimamo wao wa kusaidia Palestina na Gaza kwa kiwango cha juu zaidi cha ukomavu, hekima, na uwajibikaji. Utekelezaji wa majukumu matakatifu ya watu wetu ni hatua ya vitendo ambayo kupitia hiyo wanapata heshima, utukufu, hadhi, na kiburi, kinyume na wale ambao walichukua misimamo ya aibu na ya kudharauliwa."