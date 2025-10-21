UNRWA: Israel Inazuia Malori 6000 ya Misaada ya Kibinadamu Kuingia Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Quds, Adnan Abu Hasna, msemaji wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Kazi na Misaada kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA), alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni unazuia kuingia kwa malori elfu sita yaliyobeba misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza.

Aliongeza kuwa malori haya yamewekwa karibu na mlango wa kuingilia wa Ukanda wa Gaza na yanatosheleza mahitaji ya chakula ya wakazi wa eneo hilo kwa miezi sita.

Abu Hasna alibainisha kuwa, kwa kukaribia kwa msimu wa baridi, mamia ya maelfu ya mahema na vifaa vingine vya lazima vimetayarishwa kwa ajili ya wakazi wa Ukanda wa Gaza. Idadi ndogo tu ya malori haya imeruhusiwa kuingia katika Ukanda wa Gaza. Asilimia 95 ya wakazi wa Ukanda wa Gaza wanahitaji misaada ya kibinadamu.