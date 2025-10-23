Rais wa Colombia: Nitakabiliana na Mauaji ya Halaiki na Ugaidi Uliopangwa katika Karibea

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu mtandao wa Al Mayadeen, "Gustavo Petro," Rais wa Colombia, alitangaza kwamba atajitetea kisheria dhidi ya shutuma ambazo baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wametoa dhidi yake kwenye ardhi ya Marekani.

Petro pia alisisitiza kwamba daima atasimama dhidi ya mauaji ya halaiki na ugaidi uliopangwa katika eneo la Karibea.

Rais wa Colombia aliongeza: "Wakati wowote jamii ya Marekani itakapotuomba ushirikiano katika kupambana na biashara ya dawa za kulevya, Colombia itakuwa tayari kutoa msaada."

Matamshi ya Petro yanakuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuitishia Colombia, akisema: "Labda tutachukua hatua kali sana dhidi ya Colombia."