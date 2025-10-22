Mashambulizi ya wapiganaji wa Kihindu dhidi ya duka la Waislamu katika Jimbo la Maharashtra

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, vyanzo vya ndani vya India vimeripoti uvamizi wa kundi la wanachama wa msitari wa kidini la “Bajrang Dal” dhidi ya duka la nyama lililomilikiwa na Waislamu katika Jimbo la Maharashtra. Tukio hili lilitokea Ijumaa, tarehe 17 Oktoba, katika mji wa Akola. Mashahidi walisema kuwa waasi hao waliingia dukani wakiwa wanapiga kelele za chuki dhidi ya Uislamu na kumlaumu mmiliki wa duka kwa kuuza nyama ya ng’ombe.

Ni muhimu kutambua kuwa makundi ya kihindu yenye msitari mkali, kama Bajrang Dal, ambayo huchukulia ng’ombe kuwa wadhifa wa kidini, hutumia mada hii kuamsha hisia za kidini na mara nyingi huvamia maduka au Waislamu kwa kudai “kuzilinda ng’ombe.” Hata katika majimbo kadhaa ya India, kuuza na kuchinja ng’ombe kunakatazwa kisheria.

Kulingana na polisi, mgogoro mkubwa haukutokea na maafisa wa usalama waliweza kudhibiti hali. Hata hivyo, kukamatwa kwa baadhi ya waasi kulisababisha maandamano na malalamiko kutoka kwa makundi ya kihindu ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na wanachama wa chama tawala cha BJP na mashirika ya Bajrang Dal na Vishva Hindu Parishad. Vilevile, kundi la vijana Waislamu lilikusanyika mbele ya kituo cha polisi wakidai haki.

Pasajid Khan Patan, mwakilishi wa chama cha Congress bungeni, alilaumu makundi ya mrengo wa kulia kwa kuamsha makusudi mvutano wa kidini na akaitaka mamlaka kuchukua hatua dhidi ya watu wanaosambaza chuki. Kwa upande mwingine, viongozi wa chama cha BJP walieleza kuwa kitendo cha wanachama wa Bajrang Dal kilikuwa ni juhudi ya “kuzilinda ng’ombe”!

Bajrang Dal ni tawi la vijana la shirika la Vishva Hindu Parishad na ni sehemu ya mtandao wa kitaifa wa kihindu unaojulikana kama “Sangh Parivar,” ambao una uhusiano na shirika la kijeshi la RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh). Mashirika ya haki za binadamu yameilaumu Bajrang Dal kwa kushiriki mashambulizi yenye vurugu dhidi ya Waislamu na wachache wengine.

Wataalamu wa kijamii katika Maharashtra wamesema kuwa kurudiwa kwa matukio kama haya katika majimbo yanayodhibitiwa na BJP kunachochea kutoaminiana kati ya jamii za kidini.

Kwa mujibu wa mmoja wa wanaharakati wa eneo hilo, kila sherehe ya kidini, makundi ya msitari hujaribu kuchochea Waislamu, na kwa bahati mbaya, polisi mara nyingi hukamata waathiriwa badala ya wahalifu.