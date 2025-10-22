Kifo cha kikatili cha mmoja wa wanachama wa ISIS huko Baghdad

Kulingana na Taarifa ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mahakama ya Jinai ya Al-Karkh huko Baghdad leo imetoa hukumu ya kifo kwa mmoja wa wanachama wa kikundi cha kigaidi cha ISIS.

Kulingana na taarifa iliyotolewa na «Baghdad Al-Youm» na kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya mahakama ya Iraq, mtu huyu alihukumiwa kifo kwa sababu ya uanachama wake katika kikundi cha kigaidi cha ISIS na kushiriki katika vitendo vya silaha vilivyolenga kuvuruga usalama na uthabiti na kueneza hofu miongoni mwa wananchi katika mkoa wa Ninewa mwaka 2014.

Taarifa hiyo ilibainisha kuwa hukumu hii imetolewa kwa mujibu wa Kifungu cha Nne, kifungu cha kwanza, na kwa kutegemea Kifungu cha Pili, vifungu 1, 3, na 4 cha Sheria ya Kupambana na Ugaidi namba 13 iliyopitishwa mwaka 2005.