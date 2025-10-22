Kifo cha shahidi cha Mlebanoni katika uchokozi wa utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu kituo cha Al Mayadeen, utawala wa Kizayuni ulifanya shambulio la droni saa moja iliyopita katika eneo la Ain Qana kusini mwa Lebanon.

Kama matokeo ya shambulio hili, ambalo lilimlenga abiria wa pikipiki, mtu mmoja amekuwa shahidi.

Uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya makubaliano ya "kusitisha mvutano" nchini Lebanon umekaririwa mara kadhaa tangu kusainiwa kwa makubaliano hayo, na vyanzo rasmi vya Lebanon vinaripoti zaidi ya uvunjaji 4,000 wa makubaliano hayo uliofanywa na utawala wa Kizayuni.

Tovuti ya habari ya Al Nashra pia iliripoti kuruka kwa droni za utawala wa Kizayuni katika mwinuko wa chini katika maeneo ya Arabsalim, Jarjouh, Ain Qana, na Ain Bouswar.