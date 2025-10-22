Maseneta 46 kwa Trump: Tunapinga kunyakuliwa kwa Ukingo wa Magharibi na Israel

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Al Jazeera, wanachama 46 wa Democratic wa Seneti ya Marekani walimtumia Rais wa Marekani Donald Trump barua wakimtaka aongeze upinzani wake dhidi ya Israel kunyakua sehemu za Ukingo wa Magharibi.

Kulingana na ripoti hii, wanachama wa Democratic wa Seneti ya Marekani walimwambia Trump kwamba wanataka kuimarishwa kwa hatua zinazohitajika ili kuhifadhi uwezekano wa kutekeleza suluhisho la nchi mbili.

Wanachama wa Democratic wa Seneti ya Marekani pia walimwambia Trump kwamba kupokea misaada ya kibinadamu huko Gaza ni muhimu.

Maseneta hawa 46 wa Democratic wa Seneti ya Marekani, wakisisitiza upinzani wao dhidi ya hatua yoyote ya Israel ya kunyakua Ukingo wa Magharibi au kupanua makazi, walisema kuwa kudumisha usitishaji vita huko Gaza ni muhimu.