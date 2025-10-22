Korea Kaskazini yarusha makombora ya balistiki kabla ya ziara ya Trump

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Russia Al-Youm, Kamati ya Pamoja ya Wakuu wa Majeshi ya Korea Kusini ilitangaza leo Jumatano kwamba Korea Kaskazini imerusha makombora ya balistiki ya masafa mafupi.

Maafisa wa kijeshi wa Korea Kusini wanachunguza aina na masafa ya makombora haya na wanadhani kwamba makombora hayo yanaweza kuwa aina mpya ya makombora ya balistiki ya Korea Kaskazini yaliyopigwa risasi mnamo Septemba 18 mwaka jana.

Makombora haya ni toleo lililoboreshwa la KN-23 lenye kichwa cha kivita chenye uzito wa tani 5 na yanajulikana kama toleo la ndani la kombora la Iskander la Urusi.

Tukio la mwisho la kurusha makombora kama hayo kutoka Korea Kaskazini lilikuwa Mei 8. Kitendo hiki cha Korea Kaskazini kinatokea kabla ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa China nchini Korea Kusini kwa ajili ya kushiriki katika Mkutano wa Ushirikiano wa Kiuchumi wa Asia na Pasifiki (APEC) wiki ijayo.