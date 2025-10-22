Venezuela yatangaza kuunga mkono Colombia dhidi ya Marekani

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Russia Al-Youm, Waziri wa Ulinzi wa Venezuela alitangaza kuwa nchi hiyo iko tayari kuunga mkono Colombia dhidi ya shinikizo linaloongezeka la Amerika.

Aliongeza kuwa Colombia inapaswa kujua kuwa inaungwa mkono na vikosi vya Venezuela, na vikosi hivi vimepelekwa katika maeneo ya mpaka ili kukabiliana na tishio lolote dhidi ya usalama wa nchi hizo mbili. Trump hakumtukana Rais wa Colombia tu, bali ametukana taifa zima la nchi hiyo. Kila nchi na mtu ambaye hayuko chini ya bendera ya kibeberu ya Amerika yuko hatarini na analaumiwa.

Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumapili alichapisha chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii unaojulikana kama Truth Social akidai: Rais wa Colombia Gustavo Petro ni mfanyabiashara haramu wa dawa za kulevya ambaye anahimiza sana uzalishaji mkubwa wa dawa za kulevya katika mashamba makubwa na madogo kote nchini Colombia.