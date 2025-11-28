Trump: Hivi karibuni tutaanzisha operesheni ya kijeshi ya ardhini nchini Venezuela

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Donald Trump, Rais wa Marekani, mapema leo alfajiri kwa saa za Tehran, katika hotuba yake mbele ya majeshi ya nchi hiyo, alitangaza kwamba Washington itaanza operesheni za ardhini dhidi ya makundi yanayotuhumiwa kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya nchini Venezuela hivi karibuni.

Kwa mujibu wa Reuters, kauli hizi zilizotolewa kwa njia ya mtandao kutoka katika makazi yake ya Mar-a-Lago-zinaonekana kuwa hatua mpya ya kuimarisha shinikizo la kijeshi la utawala wa Trump dhidi ya serikali ya Nicolás Maduro, na huenda zikapanua upeo wa operesheni iitwayo "Southern Spear" (Nyeze ya Kusini) kutoka kwenye bahari hadi kuingia ndani ya ardhi ya Venezuela.

Katika hotuba hiyo, Trump alirejea jukumu la Jeshi la Anga la Marekani katika “kuzuia wahusika wa magendo kutoka Venezuela” na kusema kwamba wanajeshi wa Marekani hivi karibuni watalenga pia njia za ardhini zinazotumiwa kwa usafirishaji wa dawa za kulevya.

Akasema wazi: “Wale ambao hapo awali walikuwa wakisafirisha mizigo kupitia baharini, sasa hamu yao imepungua, na sisi pia hivi karibuni tutawazuia kupitia njia za ardhini. Njia ya ardhini ni rahisi zaidi, na operesheni hiyo itaanza hivi karibuni.”