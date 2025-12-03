Kiongozi wa Mapinduzi: Mwanamke si mtendaji kazi wa nyumbani, bali ni meneja

Kulingana na shirika la habari la Abna, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu asubuhi ya leo, katika mkutano na maelfu ya wanawake na wasichana kutoka maeneo mbalimbali nchini, alimtaja Hadhrat Fatima Zahra (a.s.) kama binadamu wa mbinguni aliyepambwa kwa sifa za juu kabisa katika nyanja zote. Akielezea mtazamo wa Uislamu kuhusu hadhi na haki za wanawake katika familia na jamii, alifafanua yale ambayo wanaume wanapaswa kufanya na yale ambayo hawapaswi kufanya kwa wake zao na wanawake katika nyanja mbalimbali.

Ayatullah Khamenei, akitaja fadhila zisizo na mipaka za Bibi wa walimwengu wawili katika “ibada na unyenyekevu, kujitolea na kusamehe kwa ajili ya watu, ustahimilivu katika ugumu na misiba, utetezi shupavu wa haki ya anayedhulumiwa, kuangazia na kuelezea ukweli, uelewa na vitendo vya kisiasa, 'uongozi wa nyumba, ulezi wa mume/mke na uzazi', kushiriki katika matukio muhimu ya historia ya mwanzo wa Uislamu” na nyanja zingine, alisema: “Mwanamke wa Kiirani, Alhamdulillah, anachukua mfano na funzo kutoka kwa jua kama hilo ambalo, kulingana na Mtume (s.a.w.), ni Bibi wa wanawake wote wa ulimwengu katika vipindi vyote vya historia, na anasonga mbele kuelekea malengo yake.”

Alitaja hadhi ya wanawake katika Uislamu kuwa juu sana na tukufu na kuongeza: “Semi za Qur'an kuhusu utambulisho na utu wa mwanamke ni semi za juu kabisa na zenye maendeleo.”

Kiongozi wa Mapinduzi, akirejelea aya za Qur'an Tukufu kuhusu “jukumu sawa la wanawake na wanaume katika maisha na historia ya binadamu na uwezekano sawa wa kukua kwa wanawake na wanaume katika kufikia ukamilifu wa kiroho na vyeo vya juu kabisa”, alisema: “Mambo haya yote yanapingana na kutokuelewa kwa wale ambao wana dini lakini hawaijui dini, na wale ambao kimsingi hawakubali dini.”

Akielezea mantiki ya Qur'an kuhusu haki za wanawake katika jamii, alisisitiza: “Katika Uislamu, katika shughuli za kijamii, kazi, shughuli za kisiasa, upatikanaji wa nafasi nyingi za serikali na katika nyanja zingine, mwanamke ana haki sawa na mwanamume, na katika mwendo wa kiroho na juhudi na harakati za kibinafsi na za jumla, njia zake za maendeleo ziko wazi.”

Kuzuia mvuto usio na mwisho na wenye kuharibu wa kijinsia katika utamaduni wa Magharibi kunapuuzwa kabisa

Ayatullah Khamenei, akielezea kwamba utamaduni potofu wa Magharibi na wa kibepari unakataliwa kabisa na Uislamu, aliongeza: “Katika Uislamu, ili kuhifadhi hadhi ya wanawake na kuzuia tamaa kali sana na hatari za kijinsia, kuna vizuizi na hukumu kuhusu ‘uhusiano wa mwanamke na mwanamume, mavazi ya mwanamke na mwanamume, hijabu ya mwanamke na kuhimiza ndoa’ ambazo zinaendana kikamilifu na maumbile ya mwanamke na maslahi na mahitaji ya kweli ya jamii; wakati ambapo kuzuia mvuto usio na mwisho na wenye kuharibu wa kijinsia katika utamaduni wa Magharibi kunapuuzwa kabisa.”

Kiongozi wa Mapinduzi aliwaita mwanamke na mwanamume katika Uislamu kuwa vipengele viwili vilivyosawazishwa vyenye mambo mengi yanayofanana na tofauti chache zinazotokana na mwili na maumbile. Alisema: “‘Vipengele hivi viwili vinavyokamilishana’ vinachukua jukumu katika usimamizi wa jamii ya binadamu, kuendeleza kizazi cha binadamu, maendeleo ya ustaarabu, kukidhi mahitaji ya jamii na kuendesha maisha.”

Katika mchakato huu wa jukumu muhimu, alihesabu kuunda familia kuwa moja ya kazi muhimu zaidi, akiongeza: “Tofauti na kusahau kwa taasisi ya familia katika utamaduni mbaya wa Magharibi, katika Uislamu, ‘mwanamke, mwanamume na watoto’ kama vipengele vinavyounda familia, wana haki za pande zote na maalum.”

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, ambayo ilijikita kwenye haki za wanawake, Kiongozi wa Mapinduzi alitaja “haki katika tabia ya kijamii na kifamilia” kuwa haki ya kwanza ya wanawake, na akisisitiza wajibu wa serikali na jamii nzima katika kuhakikisha haki hii, alisema: “Kuhifadhi usalama, heshima na utu” pia ni moja ya haki kuu za wanawake, na tofauti na ubepari wa Magharibi ambao unakanyaga utu wa mwanamke, Uislamu unasisitiza heshima kamili kwa wanawake.