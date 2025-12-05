Joseph Aoun ataka Israel ishinikizwe ijiondoe Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- oseph Aoun alitoa kauli hiyo leo Ijumaa, wakati wa mkutano wake na ujumbe wa wawakilishi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliofanyika katika Ikulu ya Baabda mjini Beirut.

Kwa mujibu wa mtandao wa Al Jazeera, Ikulu ya Rais wa Lebanon ilitangaza kuwa Aoun alisisitiza msimamo wa Lebanon wa kuheshimu na kutekeleza maazimio ya kimataifa, na akaomba jamii ya kimataifa kuiunga mkono Jeshi la Lebanon ili liweze kukamilisha majukumu yake.

Kwa upande wao, wajumbe wa Umoja wa Mataifa walisisitiza kuunga mkono uthabiti wa Lebanon kwa kutekeleza kikamilifu maazimio ya kimataifa, kuimarisha msaada kwa Jeshi la Lebanon, na pia kusisitiza umuhimu wa silaha kumilikiwa na serikali pekee.

Lengo la ziara ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa Lebanon

Ziara hiyo imefanyika kwa lengo la:

Kuchunguza hali ya mvutano unaoendelea kati ya Lebanon na Israel ,

, Na pia kutathmini hali baada ya kumalizika kwa muda wa operesheni za kikosi cha UNIFIL, ambao unatarajiwa kumalizika mwisho wa mwaka ujao.

Ujumbe huo pia utakutana na Rais na Spika wa Bunge la Lebanon, kisha utatembelea kusini mwa Lebanon kwa ajili ya kuchunguza mazingira ya kiusalama moja kwa moja katika uwanja wa operesheni.

Mkutano wa kipekee kabla ya ziara ya ujumbe

Ziara ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa ilifanyika siku moja baada ya mkutano wa kihistoria na wa kipekee kati ya wawakilishi wa kiraia wa Lebanon na Israel, kwa ushiriki wa Marekani, uliofanyika katika eneo la Naqoura.

Mkutano huo ulilenga kupunguza mvutano wa Israel kusini mwa Lebanon.

Aoun alitangaza kuwa mkutano wa kwanza wa mazungumzo na Israel katika Naqoura umefungua njia kwa vikao vingine vitakavyoanza tarehe 19 Disemba, na akasisitiza kuwa lugha ya mazungumzo lazima ishinde lugha ya vita.

Uteuzi muhimu wa kikosi cha usimamizi wa usitishaji vita

Katika kikao cha Baraza la Mawaziri kilichofanyika ikulu ya Baabda siku ya Alhamisi, Aoun alitangaza kuwa:“Simon Karam” ameteuliwa kuwa mkuu wa ujumbe wa Lebanon katika “Kamati ya Utaratibu (Mechanism Committee)”, inayosimamia utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji vita kati ya Lebanon na Israel.

Aoun alisisitiza kuwa:Hatua hii hailengi kundi lolote la Kilebanon, bali inalenga kulinda nchi na kuzuia vita.

Katika kikao hicho, Kamanda wa Jeshi la Lebanon aliwasilisha ripoti ya tatu ya kila mwezi kuhusu utekelezaji wa mpango wa kunyang’anywa silaha nje ya udhibiti wa serikali katika maeneo ya kusini mwa mto Litani. Mpango huo unapaswa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu kwa mujibu wa uamuzi wa tarehe 5 Agosti mwaka huu.

Msimamo wa UNIFIL

Kwa upande mwingine, kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa (UNIFIL) kililaani mashambulizi ya angani ya Israel dhidi ya maeneo yake ya operesheni kusini mwa Lebanon, na kuyataja kuwa ni ukiukaji wa wazi wa Azimio la 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

UNIFIL iliiomba Jeshi la Israel kutumia mifumo ya uratibu iliyopo, na wakati huo huo ikawaonya upande wa Lebanon kuepuka hatua zozote zitakazozidisha mgogoro.

UNIFIL pia ilitangaza kuwa:

Mtu asiyejulikana alipiga risasi kuelekea moja ya magari yao karibu na mji wa Bint Jbeil ,

, Hakukuwa na majeruhi,

Tukio hilo limetajwa kuwa halikubaliki kabisa na ikaitaka uchunguzi wa haraka ufanyike.

Kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel

Ndege za kivita za Israel jana Alhamisi zilishambulia maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon.

Mwandishi wa Al Jazeera aliripoti kuwa:

Jengo moja katika eneo la Marhouni (Tyre) ,

, Na jengo jingine katika Jbaa (Nabatieh), yameshambuliwa na kuharibiwa kabisa.

Mashambulizi mengine ya angani yalilenga pia maeneo ya Barashit na Al-Majadil. Jeshi la Israel lilidai kuwa linalenga ngome za Hizbullah katika maeneo hayo.

Licha ya kuwepo kwa makubaliano ya usitishaji vita yaliyosainiwa tarehe 27 Novemba 2024 kati ya Lebanon na Israel kwa usimamizi wa Marekani na Ufaransa, Israel bado inaendelea na mashambulizi ya kila siku na imeendelea kuyakalia vilima vitano kusini mwa Lebanon.