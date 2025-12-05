Mkutano wa Kwanza wa Mielekeo ya Kiislamu Umefanyika nchini Ureno kwa Lengo la Kukuza Mazungumzo ya Kidiini +Picha

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mkutano huu umeandaliwa kwa juhudi za Taasisi ya Ufuatiliaji wa Ulimwengu wa Kiislamu, na ukahusisha wasomi kadhaa wa Kiislamu na Kikristo chini ya usimamizi wa Profesa Geo Henriques.

Katika mkutano huo, wageni wakuu wa hotuba walikuwa:

Dkt.Tafarshi , Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Ureno,

, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Ureno, Hojjatul-Islam wal-Muslimin Dk. Badiei , Mkurugenzi wa Taasisi ya Fatima Zahra (a.s),

, Mkurugenzi wa Taasisi ya Fatima Zahra (a.s), Dkt. Mohsen Qasemi, mtafsiri na mshauri wa kielimu na kitamaduni wa Ubalozi wa Iran nchini Ureno.

Hali ya Mashia Duniani na Uimara wa Mazungumzo ya Kimantiki

Balozi Tafarshi alieleza hali ya Waislamu wa Kishia duniani kwa mtazamo wa kitakwimu na kichambuzi, hasa nchini Iran na maeneo mengine ya dunia. Alisisitiza kuwa Iran ni nchi ya kwanza ya Kishia duniani, inayojikita katika misingi ya haki na uhuru, na akabainisha kuwa mazungumzo ya kimantiki ni mojawapo ya nguzo kuu za mafundisho ya Kishia.

Aliongeza kuwa kama ilivyokuwa kwa Imam Ali (a.s) aliyeteuliwa kuwa mrithi wa Mtume Muhammad (s.a.w.w), Washia pia wanaona kupata elimu ya dini kuwa ni wajibu mkubwa wa kimadhehebu.

Ureno na Heshima ya Katiba kwa Dini

Dk. Tafarshi alirejelea Kifungu cha 41 cha Katiba ya Ureno, kinachosisitiza heshima kwa dini, akiashiria kuwa jambo hilo ni ishara ya kiwango kikubwa cha uelewa wa Ureno katika kuishi kwa amani kati ya dini tofauti, na akaona kuwa ni fursa adhimu ya kuimarisha maelewano ya kidini kwa ajili ya maendeleo ya ustaarabu wa binadamu.

Alibainisha pia kuwa katika utamaduni wa Kishia—ambao ni mojawapo ya matawi yenye uhai mkubwa wa fikra ndani ya Uislamu—kubadilika kulingana na wakati, mahali na mazingira ni jambo la lazima. Kwa mujibu wa fatwa za wanazuoni wa Kishia, akiwemo Imam Khomeini (r.a), Mshia anaruhusiwa kuswali nyuma ya Imamu wa Kisunni.

Kwa misingi hiyo, alisema kuwa Wiki ya Umoja wa Kiislamu ilianzishwa kwa lengo la kuimarisha mshikamano wa Waislamu. Aidha, alisisitiza kuwa Ureno, hususan taasisi zake za kielimu, zina uwezo mkubwa wa kuendeleza mazungumzo yenye maana kati ya dini.

Alipendekeza kufanyika kwa Mkutano wa Kimataifa wa “Umoja wa Dini kwa Ajili ya Amani”, ili kuonyesha maadili ya pamoja na sura halisi ya dini za Ibrahim ambazo kiasili zimejengwa juu ya misingi ya amani.

Asili ya Ushi’a na Nafasi ya Imamu katika Uislamu

Kwa upande wake, Dk. Badiei, mhadhiri wa masomo ya Uislamu katika Chuo Kikuu cha Palermo (Italia) na Rais wa Taasisi ya Fatima Zahra (a.s) mjini Lisbon, alijadili chanzo cha kuibuka kwa Ushi’a katika Uislamu na kufafanua maendeleo yake katika historia ya Uislamu.

Alilinganisha mtazamo wa Kishia na Kisunni kuhusu Ukhalifa na Uimamu, na kubainisha kuwa Uimamu ndiyo hoja kuu ya tofauti kati ya Shia na Sunni. Akisisitiza kuwa Uimamu ni mwendelezo wa Unabii.

Aidha, alitaja kuwa imani ya kuja kwa Mwokozi (Mahdi/Masihi) ni itikadi ya pamoja kati ya Uislamu na Ukristo, na akatoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kidini kwa ajili ya amani ya dunia, kueneza kiroho na kufikia uongozi wa kimataifa wa kimaadili.

Hali ya Taasisi za Kishia Nchini Ureno

Dk. Mohsen Qasemi, mshiriki hai wa vituo vya Kishia na mshauri wa kitamaduni wa Ubalozi wa Iran nchini Ureno, alizungumza kuhusu:

Kuenea kwa Ushi’a nchini Iran,

Hali ya taasisi za Kishia nchini Ureno,

Sababu za kihistoria na kisiasa za kuibuka kwa madhehebu ya Kishia kuanzia karne ya 16 hadi leo,

Na hatimaye kuibuka kwa harakati za mapambano (Resistance) katika zama za sasa kama mafanikio makubwa ya Kishia kitaifa na kidini.

Alisema kuwa pamoja na idadi ndogo ya vituo vya Kishia nchini Ureno, kuna uwepo mkubwa wa Washia wa Ismailia, na Makao Makuu ya Uimamu wa Ismailia yapo Lisbon, huku shughuli zao zikiongezeka zaidi kutokana na ongezeko la wahamiaji wa Kipashtuni (Pakistani).

Kutohudhuria kwa Taasisi za Kishia – Changamoto Iliyojitokeza

Katika tukio hili, ambalo limeelezwa kuwa ni fursa ya kwanza rasmi ya kuitambulisha Shia nchini Ureno, taasisi za Kishia za eneo hilo zilialikwa, lakini licha ya kuthibitisha ushiriki wao, hakuna hata moja iliyohudhuria.

Sababu za hili zimetajwa kuwa:

Kukosa uwezo wa kushiriki katika majadiliano ya kielimu,

Udhaifu wa kuwasilisha mada,

Hofu isiyoeleweka kuhusu hali ya wahamiaji,

Mtazamo wa kizamani wa dini,

Na kutokuwa tayari kujitambulisha hadharani.

Hali hii imetajwa kuwa ni dosari katika taswira ya Washia wasio Wairani nchini Ureno.