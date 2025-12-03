Meloni: Makubaliano ya wazi kuhusu Iran yanapaswa kufikiwa kwa ushiriki wa Shirika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Waziri Mkuu wa Italia, "Giorgia Meloni," alitangaza leo, Jumatano, katika Mkutano wa 46 wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba: "Makubaliano ya wazi kuhusu Iran yanapaswa kufikiwa kwa ushiriki kamili wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) ili kuupa uhakika jumuiya ya kimataifa."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Waziri Mkuu wa Italia alisema: "Israel inapaswa kutambua haki ya Wapalestina ya kuanzisha nchi yao. Mpango wa Rais Trump unatoa fursa halisi ya kujenga mfumo imara na wa kudumu kwa ajili ya amani na usalama katika eneo hili."

"Giorgia Meloni" alisema: "Juhudi za kufikia suluhisho la nchi mbili zinahesabiwa kuwa njia ya kufikia usalama na utulivu katika Mashariki ya Kati (Magharibi mwa Asia)."