Kutoka Chuo Kikuu na Maisha ya Mapenzi Hadi Mstari wa Mbele wa Mapambano |Riwaya ya Mama kuhusu Wanazuoni Wawili ambao Umahiri wao Uliwatisha Wazayuni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mashahidi ni nyota zisizozimika; wao ni mwanga wa njia na huangaza kilele cha historia ya taifa. Lakini nyuma ya kila nyota kuna moyo unaodunda - moyo wa mama anayevumilia machozi yake na kusema:

“Ninajitoa muhanga kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya Kiongozi wangu na kwa ajili ya nchi yangu.”

Mama hawa ni wanafunzi wa chuo cha Umul-Banin (a.s) - chuo cha kujitenga na dunia na kuunganishwa na mbingu.

Katika siku ambayo majina ya Bibi Umul-Banin (a.s) yanatamkwa na nyoyo zenye hamu, tunakumbushwa kuwa ardhi ya mama yetu imesimama juu ya mabega ya akina mama mashujaa—wanawake ambao subira yao inaaibisha milima na kujitolea kwao kunaimarisha misingi ya Mapinduzi.

Leo, kila tunachomiliki cha usalama, heshima na utukufu, kimetokana na kujitolea kwa akina mama hawa—waliotembea juu ya ardhi lakini kwa nyoyo zao wakapita njia za mbinguni.

Riwaya ya Mama wa Shahida Ma‘suma Karbasi

Katika muktadha huu, simulizi la mama wa shahida Ma‘suma Karbasi linapata maana yake kamili—mama wa nuru, wa subira na wa mapenzi ya haki.

Katika mazungumzo haya, tunamsikiliza mama ambaye ameunganisha:

majonzi na tabasamu,

machozi na imani,

na maumivu ya moyo na utiifu kwa Uislamu na Uongozi.

Utambulisho wa Shahida

Mama huyo anasema: “Mimi ni Ruqayya Sadat Mousavi, mama wa shahida Ma‘suma Karbasi. Alizaliwa tarehe 9 Esfand 1359 (Iran). Tulimuita Ma‘suma, lakini nyumbani tulimwita Aarzu.

Akiwa na umri wa miaka 3.5, mwaka 1364, baba yake alisafiri kwenda Lebanon kwa miezi sita.

Tangu akiwa na miaka mitatu, nilianza kumfundisha sura ndogo za Qur’an na akazoea sana Qur’an. Baba yake aliporudi Lebanon, alikuwa tayari anajua dua ya Imam Mahdi (a.s), misingi ya dini, majina ya Ahlul Bayt (a.s), na nyimbo za kimapinduzi.”

Familia ya Kiroho na Mapinduzi

Ma‘suma alikulia katika familia ya kidini na ya mapambano:

Babu yake alikuwa mwanachuoni na mwanamapinduzi.

Baba yake alipigana katika vita vya kujihami (vita vya Iraq na Iran).

Ndoa, Elimu na Uhamiaji Lebanon

Ma‘suma alisoma:

Chuo Kikuu cha Ahvaz

Kisha Chuo Kikuu cha Uhandisi cha Shiraz (Kompyuta)

Mume wake Ridha pia alikuwa mtaalamu wa kompyuta. Walifunga ndoa mwaka 1381 (Iran), kisha wakahamia Lebanon. Walijaaliwa watoto watano):

Mahdi

Muqtada

Zahra

Muhammad

Fatima

Wanazuoni Waliolitumikia Jeshi la Mapambano

Ridha alikuwa msomi wa kiwango cha juu (PhD) na mmoja wa wanazuoni mahiri duniani.

Alisoma kwa ufadhili wa Hezbollah na kufanya kazi moja kwa moja kwa Hezbollah.

Ma‘suma naye alikuwa mtaalamu wa programu za kompyuta na alifanya kazi ya programu kwa Hezbollah.

Pia alikuwa akitafsiri maandiko ya Mahdawiyya kwenda Kiarabu na kuyasambaza katika ulimwengu wa Kiarabu.

Maisha ya Kiroho ya Kipekee

Mama yake anasema: “Kila siku binti yangu aliitoa maisha yake kama nadhiri kwa Imam Mahdi (a.s), hata kazi za nyumbani na kucheza na watoto.”

Watoto Waliokuzwa kwa Qur’an

Watoto wao wote walikuzwa kwa Qur’an.

Wanne wako Lebanon na nyanya yao.

Mahdi yupo Iran akisoma Tiba.

Mapenzi ya Pekee Kati ya Wenzi Hao

Walipendana sana, waliaminiana, na waliishi maisha ya unyenyekevu.

Waliahidiana: “Tutaishi pamoja, na tutauliwa shahidi pamoja.”

Na ndivyo ilivyotokea.

Dakika za Mwisho Kabla ya Kifo cha Shahada

Siku chache kabla ya kuuawa kwao, aliomba asamehewe, akaomba dua auliwe shahidi, na akasisitiza kusomwa kwa Sura Taha kila siku.

Sababu ya Kukataa Kurudi Iran

Mama alisema: “Nilimwambia arudi Iran kwa usalama wa watoto, lakini akasema: ‘Je, damu yangu na watoto wangu ni nyekundu zaidi kuliko damu ya watoto wa Gaza na Lebanon?’”

Habari ya Shahada

Habari ya kuuawa kwao ilifika kupitia simu.

Mama anasema: “Nilihuzunika sana, lakini tumekubali radhi ya Mwenyezi Mungu na tunajivunia shahada yao.”

Ujumbe wa Mwisho wa Mama wa Shahida

“Nawapongeza mashahidi kwa kufikia matamanio yao.

Najivunia kuishi Iran, nchi ya Imam Mahdi (a.s).

Najivunia kuwa mama wa shahidi.

Nami nasema kama binti yangu alivyosema siku zote: "Mimi na watoto wangu tuko tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya Kiongozi wangu".