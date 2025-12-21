Waziri wa Ulinzi wa Venezuela: Tunapigana na uongo, kusingiziwa na vitisho vya kijeshi vya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia mtandao wa Al-Mayadeen, Vladimir Padrino López, Waziri wa Ulinzi wa Venezuela, amesisitiza: "Tuko katika mapambano ya pande zote dhidi ya uongo, kusingiziwa, upotoshaji wa ukweli, uingiliaji kati, vitisho vya kijeshi na vita vya kisaikolojia."

Katika muktadha huo, gazeti la Wall Street Journal limemnukuu afisa mmoja wa Marekani akisema kuwa Ikulu ya Marekani inajaribu kuwasilisha hatua ya kuzuia meli ya mafuta karibu na pwani ya Venezuela kama hatua ya kisheria na si kitendo cha kivita. Afisa huyo aliongeza kuwa vitengo vya jeshi la majini viliisaidia Walinzi wa Pwani wa Marekani katika operesheni hiyo ili kuhalalisha kisheria kitendo hicho.