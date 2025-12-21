Luiz Roberto Alves Afariki Dunia; Nguzo ya Elimu ya Umma na Haki ya Kijamii Nchini Brazili

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Luiz Roberto Alves, ambaye alikuwa profesa katika Kitivo cha Mawasiliano na Sanaa cha Chuo Kikuu cha São Paulo (USP), alifariki jioni ya Jumatano kufuatia matatizo ya kiafya yaliyotokana na saratani pamoja na kiharusi. Kifo chake kimepokelewa kwa huzuni kubwa na wanazuoni, wanafunzi, wanaharakati na wadau wa elimu kote nchini Brazili.



Marehemu Alves alikuwa mmoja wa sura muhimu zaidi katika maendeleo ya elimu ya umma na harakati za kusomesha vijana na watu wazima nchini humo. Alitambulika kwa juhudi zake za kuunganisha elimu na masuala ya kijamii, kitamaduni na kisiasa, akisisitiza kuwa elimu ni nyenzo kuu ya ukombozi wa jamii.



Katika kipindi cha utawala wa kidikteta wa kijeshi nchini Brazili, Luiz Roberto Alves alikumbwa na misukosuko mikubwa kutokana na misimamo yake ya kielimu na kisiasa. Alifuatiliwa na mamlaka za wakati huo na kulazimika kuishi uhamishoni kwa muda, kabla ya kurejea na kuendelea na mapambano ya kielimu na kijamii.



Aidha, marehemu alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa Chama cha Wafanyakazi cha Brazili (Workers’ Party) na alishiriki kikamilifu katika kuasisi na kubuni programu za kusomesha vijana na watu wazima, akiongozwa na fikra na falsafa za mwanazuoni mashuhuri Paulo Freire, ambaye aliamini katika elimu kama chombo cha uhamasishaji na mabadiliko ya kijamii.



Mbali na taaluma ya chuo kikuu, Alves alitoa mchango mkubwa katika maeneo ya haki za watoto, elimu ya mawasiliano na upangaji wa sera za elimu, akishiriki katika mijadala ya kitaifa kuhusu mustakabali wa elimu na usawa wa kijamii nchini Brazili.

Kwa ujumla: Mchango wa Luiz Roberto Alves umeacha urithi wa kudumu katika mfumo wa elimu na maisha ya kijamii ya Brazili. Atakumbukwa kama sauti thabiti ya elimu ya umma, mtetezi wa wasio na sauti, na msomi aliyeyaishi na kuyaunganisha maarifa, maadili na haki ya kijamii.



Hafla ya kumuaga marehemu itafanyika siku ya Alhamisi katika Baraza la Jiji la Santo André, ambapo familia, marafiki, wanafunzi na wanajamii watapata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho.