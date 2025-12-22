  1. Home
Marekani: Uhusiano wa nchi mbili haupo katika ajenda ya mazungumzo kati ya Moscow na Washington

22 Desemba 2025 - 14:33
News ID: 1764771
Source: ABNA
Ubalozi wa Marekani nchini Urusi umetangaza kuwa uhusiano wa nchi mbili haumo katika ajenda ya mazungumzo kati ya Moscow na Washington.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, ubalozi wa Marekani mjini Moscow, katika maelezo kwa gazeti la Urusi la Izvestia, umesema kuwa kwa sasa hakuna mpango wa kufanya mkutano mpya kati ya Urusi na Marekani ili kushughulikia masuala ya uhusiano wa nchi mbili. Ubalozi huo uliambia Izvestia: "Kwa sasa, hakuna mazungumzo yoyote katika mfumo wa uhusiano wa nchi mbili yaliyo kwenye ajenda."

Hata hivyo, wanadiplomasia wa Marekani waliiambia Izvestia kuwa Washington inaona mazungumzo ya nchi mbili kama jukwaa lenye tija la kuboresha utendaji wa wawakilishi wa kidiplomasia wa nchi zote mbili.

