Afisa wa Venezuela: Meli ya mafuta ya Venezuela yaelekea Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, Delcy Rodriguez, Makamu wa Rais na Waziri wa Mafuta wa Venezuela, amesema kuwa meli inayomilikiwa na kampuni ya Marekani "Chevron" imeondoka kuelekea Marekani ikiwa na shehena ya mafuta. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Telegram: "Meli inayomilikiwa na kampuni ya Marekani ya Chevron imeondoka nchini kwenda Marekani ikiwa na shehena ya mafuta ya Venezuela, chini ya makubaliano ya sekta yetu ya mafuta."

Rodriguez alisisitiza kuwa Venezuela imekuwa ikiheshimu sheria za kitaifa na kimataifa. Hii inakuja baada ya Donald Trump kutangaza kukamatwa kwa meli za mafuta na ripoti za kuzuiliwa kwa meli za "Centauris" na "Bella 1".