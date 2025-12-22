“Utawala wa Kizayuni huna mkakati; ufafanuzi wa rafiki na adui unategemea mawazo ya kupotosha ya kisiasa”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mchunguzi wa chuo cha Tel Aviv, Michael Milstein, ameeleza katika uchambuzi wake kwamba kati cha mkakati katika serikali ya Kizayuni ya Israel kimesababisha sera za kigeni kuundwa tu kwa misukumo ya haraka na majibu ya ghafla.

Anafafanua kwamba kutokuwepo kwa doktrina thabiti kunasababisha kila anayekosoa Israel kuonekana kiotomati kama “adui”, kama vile kulalamikia nchi za Ulaya zinazotambua Palestina, huku kila anayepinga wakosoaji wa Israel akizingatiwa bila kuchunguzwa kiasili kama “rafiki”.

Mfumo huu wa kutokuwa na uthabiti unaonekana hata kwa Qatar, ambayo mara moja ilitambulika kama “nchi mchanganyiko” kisha ikawa lengo la shambulio, na kwa Joe Biden, ambaye mwanzoni mwa vita alizuia mapambano ya pande nyingi lakini sasa anaonekana kama “adui”.

Milstein anaona kuwa serikali ya Kizayuni imefungwa katika hali ya mipaka midogo ya kufanya maamuzi, ambapo uamuzi wa baraza la mawaziri unategemea tishio za ndani za vyama vya mrengo wa kulia kama “Zayuni wa Kiroho” na “Nguvu ya Wayahudi”, pamoja na mstari wa nyekundu uliowekwa na Washington. Badala ya kuunda doktrina ya usalama inayotegemea utafiti wa kina wa matukio ya 7 Oktoba, imebaki mfumo wa “usimamizi”, unaotegemea matumizi ya nguvu na ukoloni, huku wapo wanaotaka mkakati wakifanyiwa matusi.

Matokeo yake ni kwamba Israel inaonekana kama upande mgumu, aliyejaa dhana zisizo halisi na kutokuwa na usawa katika jukwaa la kimataifa, jambo linaloharibu zaidi haku yake. Hali hii inaonekana wazi kagazetini mwa Gaza, ambapo Israel inataka suluhisho la kifahari la kufuta Mamlaka ya Kitaifa na Hamas kwa wakati mmoja pamoja na kuondolewa kwa silaha kabisa, jambo lisilo halisi.

Milstein anaashiria kwamba katikati ya mwanya huu wa mkakati imejazwa na Donald Trump, Rais wa Marekani, kupitia maamuzi kadhaa ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja yaliyoathiri sera za Israel. Maamuzi haya ni pamoja na: kuamua mwisho wa vita Gaza, kusisitiza awamu ya pili ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa, na hata kuruhusu kuuza ndege za kisasa kwa Saudi Arabia bila kupata uhakika wa kuanzishwa upya uhusiano na Israel. Mpango wa Trump wa kutambua neno “Dola la Palestina” katika Umoja wa Mataifa umeonesha wazi mgawanyiko unaoongezeka kati ya Tel Aviv na Washington.

Mwisho, Milstein akitaja kauli ya Henry Kissinger (Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Marekani): “Israel haina sera ya kigeni, bali ina sera ya ndani,”

Anahitimisha kwamba matukio baada ya 7 Oktoba ni kuongezeka kwa hatari ya tatizo hili la muda mrefu, huku uongozi wa Israel ukiendelea kupuuza historia na kuchukua mtazamo wa kushambulia unaojiona sahihi kila wakati, jambo linaloongoza tu kwa hasara ya kimkakati na uharibifu wa heshima yake.