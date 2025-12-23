Dai la Trump: Marekani inahitaji Greenland kwa usalama wake wa kitaifa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu mtandao wa Russia Al-Yaum, Donald Trump alitangaza Jumanne asubuhi: "Marekani inahitaji Greenland kwa sababu zinazohusiana na usalama wake wa kitaifa."

Uhusiano mzuri na Rais wa China Aliendelea kutangaza: "Nina uhusiano mzuri na Xi Jinping, Rais wa China."

Wizi wa mafuta kwenye meli katika pwani ya Venezuela Kuhusu mafuta yaliyotaifishwa kutoka kwa meli katika pwani ya Venezuela, alisema: "Tutahifadhi mafuta tuliyotaifisha kutoka kwa meli zilizokamatwa. Labda tutayauza au kuyatunza na kuyatumia kujaza akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Trump aliashiria: "Kuonyeshwa kwa picha za Bill Clinton karibu na Epstein hakunifurahisha, na sina nia ya kuonyesha picha za watu wengine."

Venezuela Rais wa Marekani pia alisema kwa ukali kuhusu Rais wa Venezuela: "Ikiwa Maduro atajaribu kuonyesha nguvu dhidi ya Washington, litakuwa onyesho lake la mwisho. Hatima yake iko mikononi mwake na lazima aondoke."

Colombia Trump pia alidai kuwa Rais wa Colombia anasafirisha kokeini kwenda Marekani na si rafiki wa Marekani: "Rais wa Colombia lazima aangalie uwepo wa viwanda vya dawa za kulevya nchini mwake na kuvifunga haraka iwezekanavyo."

Ukraine Akizungumzia Ukraine, Trump alisema: "Mazungumzo kuhusu Ukraine bado yanaendelea, na ikibidi nitazungumza na Putin na Zelensky ili kusitisha vita hivi. Hatupotezi tena pesa Ukraine; Joe Biden alilipa dola bilioni 350 na hakuna anayejua zilikoenda. Sasa tunauza makombora na ndege kwa NATO na tumewalazimu kuongeza gharama za ulinzi kutoka 2% hadi 5% ya Pato la Taifa (GDP)."