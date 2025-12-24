Vita kati ya mwewe na njiwa; Mpango wa amani wa Ukraine waigawa Ikulu ya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya NBC News, mgawanyiko kati ya maafisa wakuu wa White House juu ya sera bora ya kumaliza vita nchini Ukraine umeongezeka. Upande wa "mwewe" (hawks) unaoongozwa na Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth na mjumbe maalum Steve Witkoff, unaamini kuwa Ukraine haitaweza kamwe kukomboa maeneo matano yanayodhibitiwa na Urusi, na Zelensky anapaswa kuyasalimisha. Jared Kushner pia ameungana na Witkoff kuunga mkono msimamo huu.

Kwa upande mwingine, upande wa "njiwa" (doves) unaoongozwa na Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio una msimamo laini zaidi na unaunga mkono nchi za Ulaya zinazotaka Urusi ijitoe katika baadhi ya maeneo. Mvutano ulijitokeza pale Witkoff alipoendesha mikutano ya siri bila idhini ya Rubio. NBC News ilikosoa ukosefu wa uzoefu wa Witkoff katika diplomasia. Licha ya White House kuonekana kuwa na umoja kwa nje, ripoti zinaonyesha migogoro mikubwa ya ndani kuhusu mwelekeo wa diplomasia ya Marekani.