  1. Home
  2. service
  3. Habari Muhimu

Habari za Hivi Punde | Iran Yakamata Meli Iliyokuwa Inasafirisha Lita Milioni 4 za Mafuta ya Magendo katika Ghuba ya Uajemi

24 Desemba 2025 - 22:39
News ID: 1765842
Habari za Hivi Punde | Iran Yakamata Meli Iliyokuwa Inasafirisha Lita Milioni 4 za Mafuta ya Magendo katika Ghuba ya Uajemi

Maafisa wa Iran wamesisitiza kuwa operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi endelevu za kupambana na magendo ya rasilimali za taifa, kulinda uchumi wa nchi, na kudumisha usalama wa majini katika eneo la Ghuba ya Uajemi.

Habari za Hivi Punde | Iran Yakamata Meli Iliyokuwa Inasafirisha Lita Milioni 4 za Mafuta ya Magendo katika Ghuba ya Uajemi


Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa vikosi vyake vya majini vimefanikiwa kutekeleza operesheni ya usahihi wa hali ya juu na kukamata meli iliyokuwa imebeba takribani lita milioni 4 za mafuta ya magendo katika Ghuba ya Uajemi.

Habari za Hivi Punde | Iran Yakamata Meli Iliyokuwa Inasafirisha Lita Milioni 4 za Mafuta ya Magendo katika Ghuba ya Uajemi


Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya kijeshi, meli hiyo ilikuwa ikijaribu kuondoka kimyakimya katika maji ya eneo la Iran kabla ya kukamatwa, kufuatia ufuatiliaji wa kina wa kijasusi na operesheni maalumu ya vikosi vya majini.
Taarifa zinaeleza kuwa meli hiyo ilikuwa ikiendeshwa na wafanyakazi 16 wote wasio raia wa Iran, na kwamba mafuta hayo yalikuwa yakisafirishwa kinyume cha sheria kwenda nje ya nchi.


Maafisa wa Iran wamesisitiza kuwa operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi endelevu za kupambana na magendo ya rasilimali za taifa, kulinda uchumi wa nchi, na kudumisha usalama wa majini katika eneo la Ghuba ya Uajemi.
Hatutaruhusu rasilimali za taifa kuporwa au kusafirishwa kinyume cha sheria. Vikosi vyetu viko tayari kikamilifu kulinda mipaka ya majini na maslahi ya Iran,” ilisema taarifa hiyo.


Iran imeongeza kuwa hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya meli hiyo na wafanyakazi wake, kwa mujibu wa sheria za ndani na taratibu za kimataifa.
 

Habari za Hivi Punde | Iran Yakamata Meli Iliyokuwa Inasafirisha Lita Milioni 4 za Mafuta ya Magendo katika Ghuba ya Uajemi

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha