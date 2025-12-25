  1. Home
Hofu ya Tel Aviv kuhusu shinikizo la Trump kuelekea hatua ya pili ya usitishaji vita huko Gaza

25 Desemba 2025 - 13:22
News ID: 1766014
Source: ABNA
Vyombo vya habari vya Kizayuni vimetangaza kuwa Tel Aviv ina wasiwasi na shinikizo la Trump kuanza hatua ya pili bila ya kuifanya Gaza kuwa eneo lisilo na silaha.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia mtandao wa Al-Mayadeen, vyanzo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimesema kuna hofu kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ataweka shinikizo la kuanza hatua ya pili ya makubaliano ya Gaza bila Hamas kupokonywa silaha.

Kulingana na ripoti hiyo, Shirika la Utangazaji la utawala wa Kizayuni likinukuu vyanzo vyake limeongeza kuwa: "Makadirio yanaonyesha kuwa hatua ya pili ya makubaliano itaanza baada ya mkutano kati ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Trump." Pia, vyanzo hivyo vimeidai kuwa hatua ya pili ya makubaliano ya Gaza haitaanza kabla ya kurejeshwa kwa mwili wa mfungwa wa mwisho.

