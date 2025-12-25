  1. Home
Orbán: Uanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya hauwezi kutekelezeka

25 Desemba 2025 - 13:22
Waziri Mkuu wa Hungaria ametangaza kuwa uanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya hauwezi kutekelezeka; kujiunga kwa Kyiv na Umoja wa Ulaya hakutaimarisha umoja huo, bali kutaufanya uwe dhaifu.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia shirika la habari la RIA Novosti, Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orbán amesema siku ya Jumatano: "Uanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya hauwezi kutekelezeka."

Waziri Mkuu wa Hungaria aliendelea katika suala hili: "Uanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya hauwezekani, na jambo hili linatambulika katika duru za faragha kule Brussels. Waulaya wanaona wazi kuwa kujiunga kwa Ukraine na Umoja wa Ulaya hakuimarishi umoja huo, bali kunaufanya uwe dhaifu."

Viktor Orbán aliongeza: "Tunapinga waziwazi hata kuanza kwa mazungumzo kati ya Kyiv na Brussels. Katika nchi nyingi za Ulaya Magharibi, idhini ya bunge au kura ya maoni pia ni lazima. Kila mtu Brussels anajua hili na anazungumza waziwazi juu yake, lakini katika kumbi za mikutano, ahadi bado zinatolewa."

