Afisa wa Yemen: Makubaliano ya kubadilishana wafungwa yataainisha hatima ya waliopotea vitani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, Abdul Qadir al-Murtada, mkuu wa kamati ya kitaifa ya masuala ya wafungwa ya harakati ya Ansarullah, alitangaza kuwa makubaliano ya kubadilishana miili na wafungwa yatasababisha kuundwa kwa kamati za nyanjani. Alisisitiza kuwa hatua hiyo ni ya msingi katika kuleta uwazi kwenye faili la waliopotea.

Pande hizo mbili zimekubaliana kubadilishana wafungwa wapatao 3,000. Al-Murtada alisema: "Tumekubaliana kubadilishana wafungwa wetu 1,700 kwa wafungwa 1,200 wa upande mwingine, wakiwemo Wasaudi 7 na Wasudani 23." Alitoa shukrani kwa viongozi wa Oman kwa kuandaa mazungumzo hayo.