  1. Home
  2. service
  3. Habari za Ulaya

Putin kwa Maduro: Tuko upande wa Venezuela dhidi ya shinikizo la nje

25 Desemba 2025 - 13:22
News ID: 1766016
Source: ABNA
Putin kwa Maduro: Tuko upande wa Venezuela dhidi ya shinikizo la nje

Rais wa Urusi katika salamu za heri ya mwaka mpya kwa mwenzake wa Venezuela amesisitiza kuwa Moscow iko upande wa Venezuela na watu wake katika kukabiliana na shinikizo la nje.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, Vladimir Putin alituma ujumbe kwa Nicolas Maduro akipongeza maendeleo yenye mafanikio makubwa ya uhusiano kati ya Urusi na Venezuela katika mwaka uliopita.

Putin alisisitiza umuhimu wa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati uliotiwa saini kati ya nchi hizo mbili, ambao umeweka mazingira mazuri ya kuimarisha mwingiliano wa kiujenzi katika nyanja mbalimbali. Rais wa Urusi alikariri mshikamano wa kudumu wa Urusi na watu wa Venezuela mbele ya shinikizo la nje ambalo halijawahi kushuhudiwa na akatangaza utayari wa Moscow kuendelea na ushirikiano wa karibu na Caracas.

Putin pia alimtakia mwenzake wa Venezuela afya njema na mafanikio, na akawatakia watu wa nchi hiyo amani na ustawi.

Your Comment

You are replying to: .
captcha