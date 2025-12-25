Putin kwa Maduro: Tuko upande wa Venezuela dhidi ya shinikizo la nje

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, Vladimir Putin alituma ujumbe kwa Nicolas Maduro akipongeza maendeleo yenye mafanikio makubwa ya uhusiano kati ya Urusi na Venezuela katika mwaka uliopita.

Putin alisisitiza umuhimu wa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati uliotiwa saini kati ya nchi hizo mbili, ambao umeweka mazingira mazuri ya kuimarisha mwingiliano wa kiujenzi katika nyanja mbalimbali. Rais wa Urusi alikariri mshikamano wa kudumu wa Urusi na watu wa Venezuela mbele ya shinikizo la nje ambalo halijawahi kushuhudiwa na akatangaza utayari wa Moscow kuendelea na ushirikiano wa karibu na Caracas.

Putin pia alimtakia mwenzake wa Venezuela afya njema na mafanikio, na akawatakia watu wa nchi hiyo amani na ustawi.