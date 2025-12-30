Iran yaangazia nafasi ya Jenerali Soleimani kama “mbunifu wa Mhimili wa Mapambano”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran amesema kuwa Jenerali Qasem Soleimani alikuwa mbunifu wa Mhimili wa Mapambano, ambao athari zake zimevuka mipaka ya siasa za sasa katika eneo.

“Shahidi Jenerali Qasem Soleimani alikuwa mbunifu wa Mhimili wa Mapambano katika eneo, hata hivyo athari za muundo huu zimevuka zaidi ya siasa za sasa,” amesema Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Seyed Abbas Araqchi, siku ya Jumatatu wakati wa kongamano la kimataifa lenye kichwa cha habari ‘Shahidi Jenerali Qasem Soleimani, Diplomasia na Mapambano’.

Kwa mujibu wa waziri huyo, fikra za Jenerali Soleimani, “zinazojumuisha misingi ya Mapinduzi ya Kiislamu, zinatokana na misingi ya kinadharia na sera za mambo ya nje za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambazo zinapaswa kuitwa diplomasia inayotegemea mapambano.”

Amesisitiza kuwa “diplomasia inayotegemea mapambano ndiyo msingi wa sera ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Mhimili wa Mapambano ni moja ya nyanja zake.”

Ameongeza kuwa Jenerali Soleimani alikuwa mfano halisi na wa vitendo wa Mapambano, na uwepo wake thabiti na wenye hekima katika nyanja za ulinzi wa Iran na Umma wa Kiislamu uliunda ngome imara dhidi ya mawimbi makali ya vitisho na njama.

Jamhuri ya Kiislamu yatetea mfano wake wa diplomasia ya mapambano

Araqchi amethibitisha kuwa diplomasia ya Jamhuri ya Kiislamu ni diplomasia inayojengwa juu ya mapambano na inayosonga mbele kwa msingi huo.

“Diplomasia yenye mafanikio na ufanisi huunganisha ujasiri na busara katika kushughulika na wengine; bila matumizi sahihi ya mbinu za kidiplomasia, wala mahusiano hayajengwi wala juhudi hazifiki matokeo,” amesisitiza.



Katika sehemu nyingine ya kauli zake, amebainisha kuwa “sheria ya msituni imeanza kutawala tena mfumo wa kimataifa, lakini tabia ya kupinga ubeberu na kutetea haki ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bado imesimama imara kuliko wakati wowote, ikikabiliana na madola yenye nguvu na kudumisha sauti ya wanaotafuta haki.”



Ameongeza kuwa siri ya kuendelea kuishi katika njia hii yenye changamoto nyingi iko katika dhana muhimu ya “mapambano na ustahimilivu.”

“Bila kusimama imara, hakuna lengo tukufu la haki linaloweza kufikiwa. Inaweza kusemwa kwa yakini kwamba leo jambo muhimu zaidi katika sera ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kuhifadhi, kuimarisha na kuendeleza ustahimilivu na uimara huu wa kina,” ameongeza.



Mapambano ni jibu halali kwa miongo ya uvamizi wa ardhi

Kwa mujibu wake, “mapambano ni jibu halali kwa miongo ya uvamizi wa ardhi, kuwafukuza watu kwa nguvu kutoka makazi yao, kubomoa nyumba, kutekeleza sera za wazi za ubaguzi wa rangi (apartheid), na hatimaye mauaji ya kimbari yaliyo wazi.”



Amesema kuwa “leo, Mapambano ya Palestina, kwa kuonesha uwezo wake binafsi, yamekuwa mhusika muhimu, mwenye ushawishi na mabadiliko katika eneo zima, yakivunja kabisa dhana ya kutoshindika kwa utawala wa Kizayuni. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kutoa msaada wake wa kimaadili na kisheria kwa mkondo wa mapambano.”



Ameeleza kuwa “mapambano yamekuwa sababu kuu katika mustakabali wa kijiografia na kisiasa wa Asia Magharibi na katika uundaji wa mfumo mpya wa kikanda unaojengwa juu ya kuheshimu uhuru wa mataifa, si juu ya kulazimisha au kutawaliwa na nguvu za nje ya eneo.”



Amehitimisha kwa kusema:

“Katika safari hii ndefu na yenye heshima, njia ya shahidi Soleimani - njia ya busara, kujitolea, hekima na mapambano hai na ya kiakili - ndiyo nuru yetu na ramani yetu. Kwa kufuata mifano hii, tukimtegemea Mwenyezi Mungu na tukitegemea nguvu ya wananchi, tutaendelea na safari yetu.”