Trump atishia shambulio la pili dhidi ya Venezuela

Trump alisisitiza kuwa kwa sasa haoni haja ya shambulio la pili, lakini alionya kuwa hatua hiyo haitaepukika ikiwa Washington haitaridhika na mwenendo wa mambo. Alipoulizwa ni nani anayeitawala Venezuela sasa, alisema: "Tunafanya kazi na wale walioapa kisheria. Usiulize nani anatawala nchi, kwa sababu jibu langu litazua utata mkubwa." Kisha akaongeza: "Hii ina maana kwamba sisi ndio tunatawala." Alifafanua kuwa lengo la Washington si kubadilisha tu utawala, bali ni "kurekebisha na kutawala" nchi hiyo ili kuhakikisha utulivu na mtiririko wa rasilimali za mafuta.