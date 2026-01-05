Trump atishia shambulio la pili dhidi ya Venezuela

Trump alisisitiza kuwa kwa sasa haoni haja ya shambulio la pili, lakini alionya kuwa hatua hiyo haitaepukika ikiwa Washington haitaridhika na mwenendo wa mambo. Alipoulizwa ni nani anayeitawala Venezuela sasa, alisema: "Tunafanya kazi na wale walioapa kisheria. Usiulize nani anatawala nchi, kwa sababu jibu langu litazua utata mkubwa." Kisha akaongeza: "Hii ina maana kwamba sisi ndio tunatawala." Alifafanua kuwa lengo la Washington si kubadilisha tu utawala, bali ni "kurekebisha na kutawala" nchi hiyo ili kuhakikisha utulivu na mtiririko wa rasilimali za mafuta.
5 Januari 2026 - 10:00
Rais wa Marekani amedai kuwa Washington itachukua hatua nyingine ya kijeshi dhidi ya Venezuela ikiwa serikali ya nchi hiyo "haitajirekebisha". Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Yaum, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwenye ndege ya rais: "Ikiwa hawatatenda ipasavyo, watakabiliwa na shambulio la pili." Alidai kuwa operesheni ya kwanza ya Marekani imefikia malengo yake ya awali.
