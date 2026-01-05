Trump asifu ghasia za vikosi vya Marekani katika shambulio dhidi ya Venezuela

Kuhusu uwezekano wa Maduro kudhurika, alisema: "Vikosi vyetu vilikuwa na vurugu sana na alifanya jambo sahihi kutopinga. Operesheni hii iliambatana na ghasia." Trump aliwahi kusema hapo awali kuwa walinzi kadhaa wa Rais wa Venezuela waliuawa katika operesheni hiyo. Wataalamu wanaamini kuwa lengo la Marekani ni kumteka nyara rais huyo na kuilazimu Caracas kusalimu amri. Mataifa mbalimbali duniani yametaja hatua ya Washington kuwa ni ukiukaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa.