Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, Alexey Pushkov, Mwenyekiti wa Kamati ya Sera ya Habari katika Baraza la Shirikisho la Urusi, alisisitiza kuwa "mafanikio" ya Marekani dhidi ya Venezuela yanaweza kugeuka kuwa janga kwa Rais Donald Trump.

Aliongeza: "Marais waliopita wa Marekani pia walifurahia mafanikio yao nchini Iraq, Afghanistan, na Libya na kutangaza ushindi wao wa muda mapema sana. Lakini ushindi huo baadaye uligeuka kuwa kushindwa na majanga; Marekani ilizama katika nchi hizo kwa miaka mingi."

Seneta huyo wa Urusi alisisitiza kuwa shambulio la Marekani dhidi ya Venezuela na kutekwa kwa rais wake ni ukiukaji wa wazi wa sheria zote za kimataifa na inakumbusha vitendo vya kibeberu vya karne ya 19. Alisema Marekani imefufua dhana ya "Wild West" (Magharibi mwa mwitu) kwa sababu inafanya chochote inachotaka.