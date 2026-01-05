Waziri Mkuu wa Denmark: Trump aache vitisho vyake kuhusu Greenland

Rais wa Marekani leo katika mahojiano na Atlantic, amesema kuwa baada ya Venezuela, Marekani inahitaji Greenland pia. Alisisitiza kuwa Caracas inaweza isiwe nchi ya mwisho kuwa muhanga wa uingiliaji wa Washington. Wachambuzi wanaamini kuwa msimamo huu ni mfano mwingine wa mbinu ya shinikizo na uingiliaji wa Washington katika maeneo nyeti na ya kimkakati duniani.
5 Januari 2026 - 10:01
News ID: 1769666
Source: ABNA
Waziri Mkuu wa Denmark amemwambia Rais wa Marekani aache vitisho vyake kuhusu Greenland. Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Mette Frederiksen, akijibu matamshi ya hivi karibuni ya Donald Trump kuhusu kununua au kunyakua kisiwa cha Greenland, alisisitiza kuwa Marekani haina haki ya kumiliki au kunyakua yoyote ya maeneo matatu ya Ufalme wa Denmark na lazima ijiepushe na shinikizo lolote kinyume cha sheria.
