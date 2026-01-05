Waziri Mkuu wa Denmark: Trump aache vitisho vyake kuhusu Greenland

Rais wa Marekani leo katika mahojiano na Atlantic, amesema kuwa baada ya Venezuela, Marekani inahitaji Greenland pia. Alisisitiza kuwa Caracas inaweza isiwe nchi ya mwisho kuwa muhanga wa uingiliaji wa Washington. Wachambuzi wanaamini kuwa msimamo huu ni mfano mwingine wa mbinu ya shinikizo na uingiliaji wa Washington katika maeneo nyeti na ya kimkakati duniani.